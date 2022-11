Brasilianer Goldfajn neuer Chef der Interamerikanischen Entwicklungsbank

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Der ehemalige brasilianische Zentralbankchef Ilan Goldfajn wird neuer Chef der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB).

Der Gouverneursrat der IDB wählte Goldfajn am Sonntag als Nachfolger des US-Amerikaners Mauricio Claver-Carone, der wegen Verstößen gegen Ethikvorschriften abgesetzt worden war. Die Entwicklungsbank mit Sitz in Washington ist ein wichtiger Investor in Lateinamerika und in der Karibik. Sie hat allein im Jahr 2021 finanzielle Zusagen in Höhe von mehr als 23 Milliarden Dollar gegeben und betreut hunderte Infrastruktur-, Tourismus- und Gesundheits-Projekte.

Goldfajn war vom scheidenden brasilianischen Präsident Jair Bolsonaro nominiert worden und setzte sich gegen Kandidaten aus Argentinien, Trinidad/Tobago, Mexiko, und Chile durch. Er wird eng mit den USA, Ländern Europas und China zusammenzuarbeiten müssen, da sie alle Mitglieder der IDB mit entsprechendem Einfluss sind.

Die Wahl eines neuen Chefs war notwendig geworden, nachdem die Direktoren der Bank dem Vorstand einstimmig die Entlassung des vorherigen Amtsinhabers Claver-Carone empfohlen hatten. Dieser hatte einer unabhängigen Untersuchung zufolge unter anderem eine intime Beziehung zu einer untergeordneten Mitarbeiterin. Claver-Carone war im Oktober 2020 auf Betreiben des damaligen US-Präsidenten Donald Trump ins Amt gekommen und war der erste US-Amerikaner auf dem IDB-Chefsessel in der 62-jährigen Geschichte der Entwicklungsbank.

(Bericht von Cassandra Garrison, Andrea Shalal und Rodrigo Campos; geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)