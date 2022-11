IRW-News: ACCESSWIRE News Network : A2W Pharma Ltd. gibt Handelspartnerschaft mit Reakiro bekannt

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : A2W Pharma Ltd. gibt Handelspartnerschaft mit Reakiro bekannt

Marsa (Malta), Accesswire, 21. November 2022. A2W Pharma Ltd., ein Pharmaunternehmen mit Sitz in Malta, und Reakiro, ein führender CBD-Produzent und Gesundheits- und Wellnessunternehmen mit Sitz in Polen, haben ein Partnerschaftsabkommen unterzeichnet. Im Rahmen der Partnerschaft wird Reakiro sein Know-how zur Verfügung stellen, um die Produkte von A2W auf dem globalen Medizinmarkt einzuführen.

Die starke Präsenz von Reakiro im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel sowie seine erfahrenen Vertriebs- und Marketingteams werden A2W dabei helfen, sein Ziel zu erreichen, qualitativ hochwertige, gemäß EU-GMP zertifizierte Therapien auf Basis von Cannabis an Patienten in allen Teilen der Welt zu liefern, sagte Peter Paul Farrugia, Plant Director von A2W.

Diese Beziehung erweitert das Produktportfolio an CBD-Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika von Reakiro auf medizinische Cannabisprodukte, die von Apotheken, Kliniken und Krankenhäusern in allen Teilen der Welt auf Rezept abgegeben werden können.

Ein starker Fokus auf Innovation hat Reakiro seit 2016 an die Spitze der CBD-Branche gebracht und unsere Position als Marktführer im Vereinigten Königreich und Europa gefestigt, sagt Mark Wright, Managing Director und Co-Founder von Reakiro. Der Vorstoß in den medizinischen Bereich ist eine natürliche Weiterentwicklung für unser Unternehmen und ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Branchenentwicklung.

Gemeinsam werden A2W und Reakiro zunächst Apotheken, Kliniken und Krankenhäuser Europa und Ozeanien anpeilen, die Vollspektrumextrakte und EU-GMP-Blüten benötigen. Estratt, die eigene Marke an Vollspektrumextrakten von A2W, die mit superkritischer CO2-Technologie hergestellt werden, wird in vier unterschiedlichen Formulierungen erhältlich sein, die CBD- und THC-Wirkstoffverbindungen kombinieren. Das Team wird seine CMO-Kapazitäten auch gemeinsam an aktuelle Marktteilnehmer vermarkten, die von Malta aus White-Label-Produkte anbieten.

A2W bietet eine vollständige Verarbeitung - von der Extraktion des Rohmaterials bis hin zur Herstellung des Endprodukts mit eigenen Kapazitäten für vollständige Laboranalysen und Stabilitätsprüfungen. Das Unternehmen hat mit der Validierung von Materialien und Methoden begonnen und geht davon aus, im ersten Quartal 2023 die vollständige EU-GMP-Zertifizierung zu erhalten. Der Schwerpunkt der langfristigen Vision von A2W liegt auf der Entwicklung von pflanzlichen Wirkstoffen für die pharmazeutische Entwicklung, die zur Behandlung von Krankheiten wie Epilepsie, multipler Sklerose, Alzheimer, Fibromyalgie, Morbus Chron und anderen neurologischen und immunologischen Erkrankungen führen könnten.

Über A2W Pharma Ltd.

A2W Pharma Ltd. wurde 2019 gegründet, um die Kraft der Natur zu nutzen, um ein Marktteilnehmer der medizinischen Cannabisbranche zu werden. A2W ist die in Malta ansässige Weiterentwicklung von Amino Chemicals Ltd., das bei der pharmazeutischen Wirkstoffforschung und -entwicklung eine Erfahrung von über 30 Jahren vorweisen kann. A2W ist auf innovative Verfahren zur Extraktion und Isolierung von Naturstoffen spezialisiert und bestrebt, ein führender Anbieter von hochwertigen, gemäß EU-GMP zertifizierten Vollspektrumextrakten, API und Arzneimitteln zu sein. Für weitere Informationen über A2W Pharma Ltd. besuchen Sie bitte https://a2wpharma.com/.

Über Reakiro

Reakiro hat sich in den letzten sechs Jahren als führender, mehrfach ausgezeichneter CBD-Hersteller im Vereinigten Königreich und Europa etabliert, der auf CBD-Öle, -Kapseln, -Esswaren und -Topika in Premiumqualität spezialisiert ist. Reakiro ist bekannt für die Qualität, Kontrolle und Konsistenz seiner Produktions- und Herstellungsprozesse, die allesamt intern in der gemäß HACCP, GMP und GHP zertifizierten Anlage von Reakiro in Polen stattfinden.

Im Oktober 2022 wurde Reakiro bei den World CBD Awards 2022 in Barcelona mit zwei prestigeträchtigen Preisen ausgezeichnet: Beste CBD-Tinktur auf Extraktbasis und Wohltätigstes Unternehmen. Für weitere Informationen über Reakiro besuchen Sie bitte https://cbdreakiro.com/.

Kontakt:

Rachel Offenburg

A2W Business Development Manager

rachel.offenburg@a2wpharma.com

Sam Kearley

Reakiro Sales Director

sam@reakiro.com

https://cbdreakiro.com/

Quelle: Reakiro

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68315

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68315&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.