Bayern übernimmt Pilotabschluss für Metall- und Elektrobranche

München (Reuters) - Der am Freitag vereinbarte Pilot-Tarifabschluss für die Metall- und Elektroindustrie wird auch in Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland umgesetzt.

Die IG Metall einigte sich am Dienstag mit den regionalen Arbeitgeberverbänden für Bayern und den Bezirk Mitte auf eine Übernahme des Tarifergebnisses. "Der Abschluss ist teuer", sagte die Verhandlungsführerin des Verbandes der bayerischen Metall- und Elektroindustrie (vbm), Angelique Renkhoff-Mücke. Die Lohnerhöhung um 8,5 Prozent in zwei Stufen gehe "an die Schmerzgrenze und zum Teil auch darüber hinaus". Immerhin hätten die Arbeitgeber mit einer Laufzeit von 24 Monaten aber Planungssicherheit.

Der in Baden-Württemberg ausverhandelte Abschluss gilt damit auch für Unternehmen wie Siemens, Schaeffler und Audi. Der bayerische IG-Metall-Bezirksleiter und -Verhandlungsführer Johann Horn sprach von einer "spürbaren Entlastung für die Beschäftigten. Das hilft den Menschen, und es stützt auch die Konjunktur." Vereinbart wurde eine Erhöhung der Tarifgehälter um 5,2 Prozent ab Juni 2023 und um 3,3 Prozent ab Mai 2024. Dazu kommt eine steuer- und abgabenfreie Pauschale zum Inflationsausgleich von 3000 Euro, gestückelt in zwei Tranchen bis spätestens März 2023 und 2024.

