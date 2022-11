EQS-News: Katjes Greenfood platziert erfolgreich Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren

EQS-News: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung

Katjes Greenfood platziert erfolgreich Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren



22.11.2022 / 18:01 CET/CEST

Katjes Greenfood platziert erfolgreich Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren Düsseldorf, 22. November 2022 – Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG („Katjes Greenfood“, „KGF“), Pionierin im Aufbau pflanzenbasierter Wachstumsmarken, hat ihre Anleihe (ISIN: DE000A30V3F1 / WKN: A30V3F) mit einem Volumen von 20 Mio. Euro erfolgreich platziert und schafft damit eine sehr gute Basis für das weitere Wachstum. Die Anleihe traf auf reges Interesse bei institutionellen Investoren sowie Privatanlegern. Marius Rodert, CFO der Katjes Greenfood: „Wir verfügen in unseren Märkten gerade jetzt über eine Vielzahl von Opportunitäten für Wachstumsinvestitionen. Daher haben wir uns im aktuellen Kapitalmarktumfeld für eine Emission entschieden, freuen uns über den großen Erfolg und bedanken uns bei allen Investoren für das Vertrauen in unser Unternehmen und unsere Beteiligungen.“ Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen Coupon von 8 %. Alle über die Zeichnungsfunktionalität erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von je 200.000 Euro vollständig zugeteilt. Darüber hinaus gehende Zeichnungsaufträge wurden mit einer Quote von 88 % zugeteilt. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Anleihe im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board ist bereits für den 23. November 2022 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 29. November 2022. Die Privatplatzierung wurde begleitet von den Joint Lead Managern B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft sowie IKB Deutsche Industriebank AG. IR.on AG fungierte als Kommunikationsberater. Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zum Unternehmen und dem Angebot unter: https://katjesgreenfood.de/investors/ Wichtige Hinweise: Diese Mitteilung ist Werbung und nicht zur Verbreitung außerhalb des Großherzogtums Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland geeignet. Ein öffentliches Angebot findet nur in Luxemburg und Deutschland statt. Insbesondere erfolgt kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis des unter https://katjesgreenfood.de/investors/ veröffentlichten Prospekts. Die Billigung des Prospekts durch die CSSF sollte jedoch nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere verstanden werden. Eine Anlageentscheidung sollte nur auf Grundlage des Prospekts erfolgen. Potenzielle Anleger sollten Wertpapiere ausschließlich auf der Grundlage des die Wertpapiere betreffenden Prospekts erwerben und sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Über Katjes Greenfood Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige Beteiligungs­gesellschaft investiert sie in Wachstumsunternehmen der Food-Branche, die mit innovativen und nachhaltigen Produkten die Zukunft der Ernährung neu definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise im Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die zentralen Säulen, auf deren Basis die Portfolio­unternehmen zu Marktführern und den ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.katjesgreenfood.de Pressekontakt

Florian Kirchmann

Telefon: +49 221 91 40 97-11 Für Anleger | Fragen zur Anleihe

Telefon: 0221-91 40 97-18 (Mo. - Sa. / 9-18 Uhr)

E-Mail: katjesgreenfood@ir-on.com

