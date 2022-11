Ethereum Kurs droht Rutsch auf 1.000-Dollar-Marke – das ist nun wichtig

Die Unsicherheit rund um den Kollaps der Krypto-Börse FTX schürt nach wie vor Unruhe. Die Stimmung am Markt ist und bleibt angeknackst. Der Kursrutsch aus den vergangenen Wochen hat auch zusehends aus charttechnischer Perspektive seine Spuren hinterlassen. Eine Einheit Ether (ETH) kostet am Dienstagvormittag zwischenzeitlich rund 1.083 Dollar und damit drei Prozent weniger im Vergleich zum Vortag. Auf Wochensicht büßt ETH rund 14 Prozent an Wert ein.

Ether bleibt unter Druck – Wirrwarr um Genesis belastet

Genesis hat Medienberichte in Bezug auf eine bevorstehende Zahlungsunfähigkeit bestritten.

„Wir haben keine Pläne, in nächster Zeit Konkurs anzumelden. Unser Ziel ist es, die aktuelle Situation einvernehmlich zu lösen, ohne dass ein Konkursantrag gestellt werden muss“, hieß es gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Das, was Genesis signalisiert und was der Markt glaubt, sind offensichtlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Denn auch am Dienstag bleibt eine Erholungsbewegung am Krypto-Markt weiterhin aus. Die Konstellation steht aus fundamentalen nebst charttechnischen Gesichtspunkten Spitz auf Knopf.

Anleger dies- und jenseits des Atlantiks zeigen sich hin- und hergerissen zwischen der Furcht vor einem Kollaps weiterer Krypto-Unternehmen und der Hoffnung auf eine Jahresendrallye angesichts nachlassender Zinsängste.