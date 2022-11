EUR/USD: Im Konsolidierungsmodus

Nachdem um 0,9535 US-Dollar Ende September das vorläufige Verlaufstief erreicht worden ist, schlug das Paar eine volatile Aufwärtsphase ein, diese beschleunigte sich in den letzten Tagen merklich und brachte Kursgewinne an 1,0481 US-Dollar hervor. Zeitgleich wurden der markante Widerstand verlaufend um 1,0364 US-Dollar sowie der EMA 200 getestet. Dort ist der Wert zur Unterseite planmäßig abgeprallt und hat ein erstes Ziel um 1,0197 US-Dollar auf der Unterseite abgearbeitet, weitere Ziele sind aber nahe der Paritätsgrenze noch offen. Wer in der letzten Woche einen Short-Einstieg gewagt hat, sollte seine Stopps jetzt nachziehen.

1-2-3-Konsolidierung gestartet

Unter der Annahme einer klassischen Korrekturphase innerhalb von drei Wellen sind weitere Abschläge bei EUR/USD noch einzuplanen, unterhalb von 1,0197 US-Dollar dürfte der Bereich um 1,0093 US-Dollar in den unmittelbaren Fokus der Händler rücken. Dort wird sich schließlich der weitere Werdegang erst noch entscheiden müssen, aus technischer Sicht liegt nämlich noch kein tragfähiger Boden seit den Jahrestiefs vor. Sollte ein unerwarteter Kursanstieg mindestens über 1,0595 US-Dollar einsetzen, könnten weitere Ziele um 1,0805 US-Dollar ausgerufen werden.