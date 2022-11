Pressestimme: 'Junge Welt' zu Moldau-Konferenz in Paris

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Moldau-Konferenz in Paris:

""Geberkonferenz" ist etwas hochgegriffen. Geber gibt es auf dieser Konferenz genau zwei: Gastgeber Frankreich, vertreten durch Außenministerin Catherine Colonna, und die BRD in Gestalt von Baerbock. Im Übrigen vertreten: Moldau selbst, um Dankeschön zu sagen und ein Bekenntnis zu "Europa" abzulegen, und Rumänien, das zwar kein Geld übrig hat, für das am Ende aber sicher auch noch etwas abgefallen sein wird. Schließlich ist das Land die logistische Basis dafür, dass alle in Brüssel gehegten geopolitischen Ambitionen hinsichtlich der Zukunft von Moldau überhaupt mehr sind als Sandkastenspiele. So macht die Veranstaltung in Paris eher den Eindruck einer Initiative zur Schönfärbung der zuletzt kriselnden deutsch-französischen Beziehungen: Seht, wir können doch noch etwas zusammen anleiern."