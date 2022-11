WALT DISNEY – Bob Iger soll den Mediengiganten wieder auf Erfolg trimmen!

Werbung

Wechsel an der Führungsspitze soll für frischen Schwung bei Walt Disney sorgen!

Neben dem hochprofitablen Brot- und Buttergeschäft rund um Merchandising, Printmedien und dem Themen- und Freizeitparksegment eröffnen sich vor allem dank des wachstumsstarken Streamingsegments fantastische neue Möglichkeiten. In Verbindung mit dem hochprofitablen Kerngeschäft bietet Walt Disney die ideale Plattform, um Inhalte aus der realen und der digitalen Welt miteinander zu verknüpfen und damit das perfekte Entertainmenterlebnis der Zukunft für seine treue Fangemeinde in aller Welt zu schaffen. Bei der Umsetzung des Masterplans „Next Generation Storytelling and Consumer Experience“ hapert es jedoch, zumal der bislang glücklos agierende Walt-Disney-CEO Bob Chapek die Investorengemeinde zuletzt nicht nur bei der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen enttäuscht hatte. Nun hat Chapek wohl auf Druck der Investorengemeinde und Analysten das Handtuch bei Walt Disney geworfen und trat am Wochenende überraschend von seinem Posten als CEO zurück. Mit dem Amtsantritt von Bob Iger erhoffen sich viele Investoren zurecht einen nachhaltigen Turnaround beim Unternehmen. Der mittlerweile 71-jährige Iger gilt als erfahrener Krisenmanager und war im Zeitraum von 2005 bis 2020 als CEO bei Walt Disney tätig. Dank der visionären Strategie und milliardenschweren Übernahmen, wie dem Kauf von Pixar, Marvell Entertainment, Lucas Film („Star Wars“) und großer Teile von 21CenturyFox, formte Bob Iger aus Walt Disney einen der führenden Player im internationalen Film- und Medienbusiness. Als eigentlicher Geniestreich von Bob Iger gilt der Einstieg von Walt Disney ins Streamingsegment, zumal man sich damit neue vielversprechende Wachstumschancen erschließt. Dank attraktivem Exklusiv-Content und der breit gefächerten Film- und Serienauswahl rund um bekannte Hollywood-Blockbuster und Disney-Franchises, wie Star Wars, Marvell, Disney, Avatar und Captain America, gelang es Walt Disney mittlerweile sogar, Branchenprimus Netflix bei der Zahl der Abonnenten (235 vs. 223 Millionen) zu überflügeln.

Hohe Kosten in der Streamingsparte drücken auf das Ergebnis!

Der unerwartete Erfolg der Streamingsparte, die neben dem Flagschiffprodukt Disney+ auch den Streaming-Channel Hulu und den auf die Übertragung von Live-Sportveranstaltungen spezialisierten Spartenstreamingdienst ESPN umfasst, hat jedoch seinen Preis. In Q4 hatte man zuletzt zwar erneut mit einem deutlichen Anstieg der Abonnentenzahlen bei Disney+ (+12,1 Millionen auf 164,2 Millionen Abonnenten) überrascht. Aufgrund der hohen Kosten für die Produktion von Exklusiv-Content und neuen Serienformaten stand im Streamingsegment jedoch ein Rekordverlust von -1,47 Mrd. USD zu Buche. Da man im Themen- und Freizeitparksegment dank des Reopenings nach der Coronapandemie dank neuer Besucherrekorde und gestiegener Eintrittspreise das bereinigte operative Ergebnis von 640 Mio. USD auf 1,514 Mrd. USD mehr als verdoppeln konnte, gelang es zwar, die hohen Verluste im Streamingsegment und die schwächer als erwartete Entwicklung im Merchandisingsegment aufzufangen. Auf Konzernebene blieb man jedoch mit einem bereinigten Gewinn von lediglich 30 Cents je Aktie deutlich hinter den Konsenserwartungen von 55 Cents zurück. Auch bei den Umsatzerlösen lag man mit 10,15 Mrd. USD deutlich unterhalb der Analystenschätzungen von 21,24 Mrd. USD.

Walt Disney überzeugt durch attraktive fundamentale Bewertung!

Viele Marktbeobachter setzen wohl zurecht große Hoffnungen auf das Comeback von Bob Iger an der Konzernspitze von Walt Disney. Der mittlerweile 71-jährige Manager hat sich bereits in der Vergangenheit als erfahrener Krisenmanager bei Walt Disney erwiesen und war dank seiner weitsichtigen Strategie maßgeblich für den beispiellosen Erfolg von Walt Disney bis Ende 2020 verantwortlich. Gelingt es Iger, die wichtigsten Baustellen, unter anderem die Monetarisierung des Streamingsegments, etwa durch den Ausbau von werbefinanzierten Angeboten bei Disney+ weiter zu forcieren und die Kostenbasis deutlich zu verringern, sollte Walt Disney dank dem hochprofitablen Kerngeschäft (Themen- und Freizeitparks, Kinofilme, Merchandising) auch im aktuell schwierigen Marktumfeld rasch wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Aus fundamentaler Sicht ist Walt Disney im historischen Vergleich nach den jüngsten Rücksetzern mittlerweile attraktiv bewertet. So gehen die Konsenserwartungen für das laufende Fiskaljahr laut den Experten von FactSet von einem Gewinnanstieg von 3,53 auf 4,16 USD je Aktie aus, während der Gewinn je Aktie im darauffolgenden Fiskaljahr bereits bei 5,36 USD erwartet wird. Damit errechnet sich auf Basis der Schätzungen für 2023/24 ein KGV von knapp 18, was nicht nur im historischen Vergleich für einen der bekanntesten Medien- und Entertainmentanbieter der Welt mit seiner Milliarden-Fangemeinde attraktiv erscheint.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf The Walt Disney Co.

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert The Walt Disney Co. zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DW14D1, das am 22.12.2023 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie The Walt Disney Co. notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 85,00 USD begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts The Walt Disney Co. an der maßgeblichen Börse am 15.12.2023 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den EUR-Gegenwert des Höchstbetrags von 85,00 USD.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem EUR-Gegenwert des Referenzpreises multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht.

Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 22.12.2023 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert The Walt Disney Co. am 15.12.2023 auf oder über 85,00 USD liegen wird.

Stand: 22.11.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion