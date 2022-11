Erdogan lässt Zeitpunkt für Beginn von Bodenoffensive gegen Kurden offen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Ankara (Reuters) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan untermauert seine Drohung mit einer Bodenoffensive gegen kurdische Milizen in Syrien, lässt aber den Zeitpunkt des Beginns offen.

"Wir setzen den Einsatz aus der Luft fort und werden zum für uns günstigsten Zeitpunkt von Land aus hart gegen die Terroristen vorgehen", sagte Erdogan am Mittwoch in einer Rede vor den Abgeordneten seiner AKP-Partei. Die Türkei sei entschlossener denn je, ihre südliche Grenze mit einem Sicherheitskorridor abzusichern. Die territoriale Integrität Syriens werde dabei berücksichtigt, ebenso wie die des Irak. Dort geht die Türkei ebenfalls gegen Kurden-Milizen vor.

Russland forderte die Türkei auf, von einer umfassende Bodenoffensive in Syrien abzusehen. "Wir hoffen, dass unsere Argumente in Ankara gehört werden und andere Wege zur Lösung des Problems gefunden werden", sagte der russische Unterhändler Alexander Lawrentjew nach einer weiteren Runde von Syrien-Gesprächen mit türkischen und iranischen Delegationen in Kasachstan.

Die Türkei ist bereits mehrfach militärisch vorgegangen gegen die kurdische YPG-Miliz in Syrien, die sie als Flügel der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK betrachtet. Am Wochenende startete die Türkei Luftangriffe in Syrien und im Irak. Sie bezeichnete diese als Vergeltung für einen Bombenanschlag in Istanbul vor gut einer Woche, bei dem sechs Menschen getötet wurden. Die PKK und die YPG haben eine Verwicklung in den Anschlag zurückgewiesen.

(Bericht von Nevzat Devranoglu, Ali Kucukgocmen, HuseyinHayatsever, Tamara Vaal, geschrieben von Christian Rüttger.; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)