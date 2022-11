EUR/USD: Fed-Protokolle werfen Schatten voraus – Geldpolitik im Blick

Das Währungspaar EUR/USD kann im Vorfeld der Veröffentlichung der sogenannten FOMC-Protokolle zulegen. Anleger erhoffen sich am späten Abend (20:00 Uhr) neue geldpolitische Hinweise. Die Zuversicht, dass das Tempo jenseits des Atlantiks im derzeitigen Zinserhöhungszyklus gedrosselt werden könnte, steht auf tönernen Füßen.

Der Euro verteuert sich gegenüber dem Dollar um 0,27 Prozent auf 1,032 Dollar.

Anleger dürften FOMC-Minutes nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen

Am Abend veröffentlicht die Notenbank Fed die Protokolle ihrer jüngsten Beratungen. Sollte es Hinweise auf eine in Zukunft behutsamere Geldpolitik geben, dürften Börsianer dies mit Vorsicht genießen. Denn in der vergangenen Woche hatten Aussagen diverser US-Notenbanker aufhorchen lassen, welche sich gegen zu frühe Lockerungen der Zinszügel aussprachen.

Geschürt wurde der jüngste Optimismus am Markt durch die Entwicklung der US-Inflation, welche im vergangenen Monat eine nachlassende Dynamik aufwies.