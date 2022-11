Nemetschek Long: 49 Prozent Chance!

Nemetschek öffnete am 27. Oktober die Bücher zum dritten Quartal 2022. Die Zahlen des Software-Unternehmens belasteten die gesamte Branche. Obwohl sich das Wachstumstempo des Münchner Bau- und Medien-Softwareanbieters trotz des Abwärtstrends der Baubranche kaum verlangsamt hat. Die Aktie rutschte am Tag der Veröffentlichung um 6,9 Prozent ab. Dabei kann Nemetschek weiterhin mit zweistelligen Wachstumsraten im Q3 2022 aufwarten. Rekordverdächtig ist der Anstieg der wiederkehrenden Umsätze im Bereich „Software as a Service“ um 57,5 Prozent auf 54,4 Millionen Euro. Der Konzernumsatz legte von Juli bis September um 19,8 Prozent zu, das operative Ergebnis (EBITDA) um 15,7 %. Das Management geht von weiterem Wachstum aus, nachdem die Digitalisierung und Nutzung intelligenter Softwarelösungen entlang des Lebenszyklus eines Bauwerks zwingende Voraussetzungen sind, um künftig effizienter und kostengünstiger bauen zu können.

Zum Chart

Wie beim Großteil der Wachstumsunternehmen weltweit verlor auch die Aktie von Nemetschek ab Anfang Januar 2022 massiv an Wert. Der seit diesem Zeitpunkt gebildete Abwärtstrend ist aktuell noch intakt und hat zu einem Verlust in Höhe von 59 Prozent geführt. Bis in das Jahr 2024 ist auf Basis 2022 ein Gewinnwachstum pro Aktie von rund 24 Prozent geplant. Das erwartete KGV 2024 sinkt damit aktuell auf 25,74. Das Management treibt die weitere Internationalisierung des Geschäfts voran und könnte so das Wachstumstempo aufrechterhalten. Unter dieser Prämisse erscheint das KGV 2024 nicht als überteuert. Innerhalb des weit gefassten Abwärtstrends könnte somit eine Bodenbildung am Level von 42,83 Euro im Gange sein, die auch zu einem Anstieg zur Trendobergrenze bei 58,01 Euro führen könnte. Im Falle einer Weiterentwicklung der Abwärtsbewegung sollte das Niveau bei 39,81 Euro die hypothetische Verlustserie bremsen. Der durch den Corona-Sell-Off im März 2020 gebildete Kernwiderstand liegt bei 32,46 Euro.