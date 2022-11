PNE - Money Management gewinnt an Bedeutung

Die PNE-Aktie entwickelt sich mehr und mehr zum absoluten Topperformer 2022. Diesen Marathonlauf haben wir bereits früh mit einem sog. „rounding bottom“ bzw. einem „Bilderbuchtrend“ (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 10. März und 2. August) begleitet. Da die größten Fehler oftmals im Erfolg und in der Euphorie gemacht werden, sollten Anlegerinnen und Anleger derzeit sehr genau hinschauen. Darüber hinaus sprechen einige charttechnische Faktoren dafür, dass ein aktives Money Management an Bedeutung gewinnt. Mittlerweile hatte das Papier selbst die Parallele zum steilen Aufwärtstrend seit 2019 (akt. bei 20,24 EUR) temporär überwunden. Gleichzeitig sind diverse Indikatoren massiv überkauft. Während der MACD auf dem höchsten Stand seit 20 Jahren notiert, verharrt der RSI seit dem Frühjahr in seiner oberen Extremzone. Damit wir uns nicht falsch verstehen: Die Aufwärtsbewegung bei der PNE-Aktie ist absolut intakt, doch den zwischenzeitlichen Ausbruch aus dem o. g. Trendkanal müssen die Bullen nun jeden Tag neu bestätigen. Einen nachhaltigen Rückfall in den Trend gilt es unbedingt zu verhindern! Deshalb definieren wir die jüngsten Wochentiefs bei rund 19,50 EUR als neues Stop Loss-Level.

PNE (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PNE

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

