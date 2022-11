Tagesausblick für 24.11.: DAX schließt kaum verändert. Öl und Wasserstoffaktien im Blickpunkt!

Unternehmen im Fokus

Nemetschek kann die Unterstützungsmarke bei EUR 43,70 verteidigen und zeigt heute einen starken Rebound. Analystenkommentare drückten heute auf die Notierung von Porsche. Siemens Healthineers wurde von Analysten herabgestuft. Die Aktie sank daraufhin auf die 200-Tage-Durchschnittslinie. Teamviewer hat einen wichtigen Kreuzwiderstand nach oben durchbrochen. VW und die IG Metall einigen sich auf eine kräftige Gehaltssteigerung. Die Aktie der Wolfsburger legte heute den Rückwärtsgang ein. Uniper plant eine Kapitalerhöhung. Der SDAX-Wert gab daraufhin über fünf Prozent nach.

Die US-Technologieaktien zeigen sich weiterhin sehr volatil. Zuletzt gaben Tesla und Halbleiteraktien wie AMD, Nvidia und NXP deutlich nach. In den ersten Handelsstunden fielen die Titel mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen auf. Ähnlich wie in Europa präsentierten sich auch in den USA Biotechnologieaktien wie Amgen, Biogen und Moderna zunächst schwach.