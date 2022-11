Das Vertrauen in den Softwarehersteller Teamviewer kehrt allmählich zurück. In den zurückliegenden Tagen gab es eine Reihe von positiven Analystenkommentaren. Zudem gibt es Meldungen wonach der Sponsorenvertrag mit Manchester United nicht verlängert wird und bereits Gespräche mit dem britischen Fussballverein über eine Anpassung des Vertrags erfolgten. Mit kostspielgen Sponsorenverträgen mit Manchester United und dem Formel 1-Rennstall Mercedes-Benz wurde das Vertrauen der Anleger verspielt. Schwache Ergebnisse in den zurückliegenenden Quartalen waren die Folge. Der britische Großinvestor Petrus Advisors setzt das Management zunehmend unter Druck. Seit September 2022 behält nun Michael Wilkens als Finanzvorstand von Teamviewer die Ausgaben im Auge. Der ehemalige Manager der Deutschen Telekom soll helfen das ramponierte Image wieder aufzupolieren. Wilkens scheint davon überzeugt, dass dies gelingt. Bereits in den ersten Wochen nach seinem Wechsel zu Teamviewer kaufte er Aktien von Teamviewer.

Zum Kerngeschäft von Teamviewer zählen Fernzugriffslösungen. Im zweiten Halbjahr 2021 begann Teamviewer damit, Mehrjahresverträge zu schließen. Ein Großteil der Umsätze sind nun wiederkehrende Erlöse aus diesen Verträgen oder Abonnements. Aktuell hat Teamviewer über 600.000 Kunden ist damit breit diversifiziert. Das Arbeiten vom Homeoffice wird in den meisten Konzernen zwar zurückgefahren. Allerdings werden viele Unternehmen ihren Mitarbeitern die Möglichkeit des Homeoffices weiterhin ermöglichen. Damit dürften Lösungen von Teamviewer weiter gefragt sein. Mit dem Fortschritt im Bereich der Augmented Reality könnten sich in der Zukunft zusätzliche Geschäftsbereiche erschließen. Zunächst muss Teamviewer allerdings erst noch beweisen, dass der Softwarekonzern die Kosten in Griff und den Gewinn steigern kann. Hiobsbotschaften könnten die jüngste Erholung schnell auswischen.

Chart: Teamviewer Widerstandsmarken: 13,50/14,50 EUR Unterstützungsmarken: 10,20/10,70/11,20 EUR Die Teamviewer-Aktie bildet seit Anfang Oktober 2022 einen Aufwärtstrend und hat gestern den Kreuzwiderstand bei EUR 11,20 überwunden. Damit eröffnet sich die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis EUR 13,50. Zwischen 10,20 und 11,20 EUR findet die Aktie eine breite Unterstützungszone. Ein Stimmungsumschwung zeichnet sich frühestens unterhalb dieser Range ab. Teamviewer in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 18.11.2021–23.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Teamviewer in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 07.10.2019– 23.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus Cap-Zertifikat auf die Aktie von Teamviewer für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Beobachtungstag Teamviewer HC1J8K 13,53 9,00 16,00 17.03.2023 Teamviewer HC1J8Q 13,41 8,50 17,00 16.06.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.11.2022; 16:05 Uhr;

Faktor Optionsscheine Long auf Teamviewer für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Teamviewer HB9D3A 7,37 9,725666 10,941374 5 Open End Teamviewer HC15ZP 19,88 8,104944 9,118062 3 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.11.2022; 16:05 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf Teamviewer für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Teamviewer HC1P90 7,39 18,231794 17,015733 -2 Open End Teamviewer HB9D3E 1,07 14,585169 13,370224 -5 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.11.2022; 16:10 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der Teamviewer finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

