Gold- und Silberpreis: Fed-Protokolle stimmen Anleger optimistisch

Einen Tag nach Veröffentlichung der Fed-Protokolle zeigen sich Anleger am Gold- und Silbermarkt optimistisch. Die Mitschriften der jüngsten US-Notenbanksitzung signalisierten, dass das Tempo im Zinserhöhungszyklus schon bald verlangsamt werden könnte. In diesem Zusammenhang verliert auch der US-amerikanische Dollar an Aufwärtsdynamik.

Eine Feinunze Gold kostet am Donnerstagmorgen zunächst 1.756 Dollar und damit 0,35 Prozent mehr. Für den Silber Kassa geht es gegenüber dem Vortag um rund 0,15 Prozent auf 21,50 Dollar je Einheit nach oben.

„FOMC-Minutes“ lassen Anleger auf umsichtige Geldpolitik hoffen

„Ein langsameres Tempo … würde es dem (Federal Open Market) Committee besser ermöglichen, den Fortschritt in Richtung seiner Ziele maximaler Beschäftigung und Preisstabilität zu bewerten“, hieß es in dem Protokoll, das am Mittwochabend veröffentlicht wurde. „Die ungewissen Verzögerungen und Größenordnungen, die mit den Auswirkungen geldpolitischer Maßnahmen auf die Wirtschaftstätigkeit und die Inflation verbunden sind, gehörten zu den genannten Gründen.“

Ebenfalls wurde diskutiert, dass die rasche Straffung der Geldpolitik auch Risiken für das Wirtschaftswachstum nebst Finanzstabilität darstellen könnte.