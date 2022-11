Vonovia – Entspannung am Anleihemarkt treibt Immoaktien!

Die US-Notenbank wird das Tempo bei den Zinserhöhungen drosseln. Dem gestern veröffentlichten Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung zufolge, hat sich ein großer Teil der Mitglieder der Notenbank zumindest dafür ausgesprochen. Die Wirkung auf die Aktien- und Anleihemärkte ließ nicht lange auf sich warten. Die Renditen langfristiger Staatstitel gaben mehrheitlich nach und vor allem Aktien von Immobilienkonzernen wie Vonovia legten deutlich zu.

Die Zinswende in den USA und Europa setzten Immobilienkonzerne kräftig unter Druck. Mehr als 50 Prozent gab die Vonovia-Aktie seit Jahresbeginn ab. Steigende Zinsen verteuern die Finanzierung von neuen Projekten. Vonovia hat bereits darauf reagiert und sondiert aktuell Alternativen. So werden für verschiedene Projekte Partner gesucht und Immobilienportfolios geschnürt, die verkauft werden sollen. Der Bochumer Wohnimmobilienkonzern kündigte für kommendes Jahr bereits eine Halbierung der Investitionen in Modernisierung des Bestands an. Zudem rechnet Vonovia mit höheren Kostenersparnissen durch die Übernahme von Deutsche Wohnen. Nach Angaben von Refinitiv ist ein Großteil der Analysten mittelfristig positiv für die Aktie gestimmt. Die Gefahr weiterer Rücksetzer bestehen dennoch. Steigende Renditen oder schlechte Nachrichten seitens des Konzerns oder des Sektors könnten die Aktie unter Druck setzen.

Chart: Vonovia Widerstandsmarken: 25,40/26,90/31,70/36,00 EUR Unterstützungsmarken: 18,95/21,40/22,95 EUR Die Vonovia-Aktie bildet seit Februar 2022 einen Abwärtstrend und erreichte Mitte Oktober bei EUR 18,95 zunächst einen Tiefpunkt. Seither zieht das Papier nach oben. In den zurückliegenden Tagen drehte die Aktie in eine kurzfristige Konsolidierung. Die 61,8%-Retracementlinie hat jedoch gehalten und heute prallte der DAX®-Titel von der Kreuzunterstützung nach oben ab. Die nächste Hürde liegt bei EUR 25,40. Gelingt der Ausbruch über diese Marke, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung bis EUR 26,90 und im weiteren Verlauf bis EUR 31,70. Zwischen EUR 21,40 und EUR 22,95 findet Vonovia eine breite Unterstützungszone. Vonovia in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 28.02.2022 – 24.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Vonovia in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 25.09.2017 – 24.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Express Aktienanleihe Protect auf die Aktie von Vonovia



Basiswert WKN Emissionspreis Barriere Zinssatz p.a. Finaler Beobachtungstag Vonovia HVB7AC* 101,00 %** 60%*** 10,6% 08.12.2025

* Zeichnungsfrist bis 08.12.2022 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.11.2022; 15:35 Uhr; weitere Produkte auf Vonovia finden Sie hier.

Bonus Cap-Zertifikat auf die Aktie von Vonovia für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Beobachtungstag Vonovia HC062Q 22,11 18,00 26,00 16.06.2023 Vonovia HC062R 23,33 18,00 28,00 16.06.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.11.2022; 13:15 Uhr;

Faktor Optionsscheine Long auf Vonovia für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Vonovia HC15QX 13,90 15,443068 17,373452 3 Open End Vonovia HC15ZV 12,54 18,531174 20,847571 5 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.10.2022; 13:15 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf Vonovia für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Vonovia HC15Y4 6,63 30,878522 28,948614 -3 Open End Vonovia HC04KY 3,86 27,790416 25,475474 -5 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.10.2022; 13:15 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der Vonovia finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

