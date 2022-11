Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax holt nach Rally erst einmal Luft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Sprung über die Marke von 14 500 Punkten hat der Dax am Freitagmorgen zunächst eine Verschnaufpause eingelegt. In den ersten Minuten pendelte der deutsche Leitindex um seinen Vortagesschluss und notierte zuletzt mit plus 0,02 Prozent bei 14 541,86 Punkten. Marktteilnehmer rechnen auch im weiteren Verlauf eher mit einer impulsarmen Sitzung, da in den USA verkürzt gehandelt wird.

Getrieben von der Hoffnung auf ein etwas gemäßigteres Tempo bei US-Leitzinserhöhungen hatte der deutsche Leitindex am Vortag erstmals seit Juni die Marke von 14 500 Zählern zurückerobert. Börsianer wittern damit die Chance, dass sich die Erholungsrally bis zum Jahresende fortsetzt - obwohl aus technischer Sicht der Markt zumindest kurzfristig als überkauft gilt. Die nächste wichtige Hürde für den Dax auf dem Weg nach oben wäre nun das Zwischenhoch aus dem Juni bei 14 709 Punkten.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Freitagmorgen abwärts, hier stand zuletzt ein Minus von 0,57 Prozent auf 25 906,35 Zähler zu Buche. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone bewegte sich mit minus 0,02 Prozent ähnlich wie der Dax kaum./tav/mis