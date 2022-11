Bitcoin quo vadis? Die Lehren aus FTX! | Kryptoupdate | Markus Miller

Direkt zum Video auf YouTube

► Darum geht's im Video: Das nächste Krypto Update steht an. Ein großes Thema ist natürlich der Untergang der Handelsplattform FTX und deren Auswirkung auf den Krypto Markt. Der Finanzexperte ist sich sicher: Bitcoin, Ethereum und Co. werden gestärkt und mit großem Kurspotential aus der Situation hervorgehen, eine verschärfte Regulierung der Marktteilnehmer wird dazu beitragen. Auch das Thema Krypto-Sicherheit gewinnt zunehmend an Relevanz: Die Nachfrage nach Hardware-Wallets explodiert förmlich. Nicht verwunderlich, laut Prognosen wird 2022 ein Rekordjahr für Hacker. Im vergangenen Jahr haben Hacker mehr als 3,2 Milliarden in Kryptowährungen erbeutet – diese Zahl wurde bereits übertroffen. Es gibt jedoch auch viele positive Nachrichten aus der Krypto-Welt: Krypto-Anwendungen dringen weiter in die Finanz- und Realwirtschaft vor. So zum Beispiel bei Telekom oder JPMorgan. Zuletzt sprechen die 2 Finanzexperten über den Fall EXW-Wallet.





Timestamps:

00:00 ► Einleitung

02:02 ► Marktüberblick

06:50 ► FTX

22:34 ► Proof of Reserve

56:20 ► Makroökonomie

1:06:40 ► Die Lehren aus FTX

1:08:50 ►Krypto Sicherheit

1:23:46 ► Krypto-Anwendungen in der Finanz- und Realwirtschaft

1:33:57 ► Steuer Check zum Jahresende

1:38:22 ► Der Fall EXW-Wallet

1:47:20 ► Fakeshop Finder





