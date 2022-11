Brent Crude Oil – Scharfer Rücksetzer eröffnet Chance für antizyklischen Long-Einstieg!

Werbung

Die Ölpreisnotierungen präsentierten sich in den vergangenen Wochen deutlich schwächer. Für Abgabedruck sorgten vor allem erneut aufkeimende Rezessionssorgen sowie ein deutlicher Anstieg der Neuinfektionszahlen in China, was eine weitere Lockerung der Zero-Covid-Politik im Reich der Mitte unwahrscheinlich macht. Nachdem Brent Crude Oil zuletzt vom Verlaufshoch bei knapp 99 USD scharf korrigiert hatte, ist die Ausgangslage kurzfristig stark überverkauft, was interessante Chancen für einen antizyklischen Long-Einstieg mit engem Stop-Loss eröffnet.

Die Lage: Covid-Neuinfektionswelle in China drückt auf die Stimmung!

Ein erneuter Anstieg der Neuinfektionszahlen in China hat zuletzt auch an den Terminmärkten für kräftige Abschläge bei Brent Crude Oil gesorgt. Nachdem laut den chinesischen Gesundheitsbehörden zuletzt in einigen chinesischen Metropolen wie Guangzhou und der Hauptstadt Peking mehr als 10.000 neue Covid-19-Erkrankungen diagnostiziert wurden, wurden die landesweiten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie vielerorts erneut drastisch verschärft. Damit schwindet die Hoffnung auf eine weitere Lockerung der strikten Zero-Covid-Politik in China, nachdem die Zentralregierung zuletzt die Quarantänefrist für Einreisende nach China verkürzt und die Testpflicht für Einheimische in einigen besonders stark von der Pandemie betroffenen Regionen etwas gelockert hatte. Angesichts der neuerlichen Verschärfung der Covid-19-Restriktionen im Reich der Mitte rechnen viele Beobachter mit einem weiteren Rückgang der Ölimporte nach China. Viele chinesische Raffinerien wollen nach der Implementierung neuer Lockdowns in chinesischen Metropolen laut Agenturberichten für Dezember deutlich weniger Öl aus Saudi-Arabien importieren als ursprünglich vorgesehen.

Die Perspektive: IEA und OPEC revidieren Nachfrageprognose nach unten.

Neben der Aussicht auf eine weiter rückläufige Ölnachfrage aus China drückten zuletzt auch anhaltende Rezessionsängste an den Terminmärkten auf die Stimmung. So revidierte die OPEC ihre Nachfrageprognose für das laufende und das kommende Jahr angesichts der schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen um jeweils 100.000 Barrel pro Tag nach unten. Ähnlich pessimistisch äußerte sich zuletzt die International Energy Agency, wobei man die Nachfrageprognose für 2023 nicht zuletzt aufgrund einer möglicherweise stärkeren Straffung der US-Geldpolitik ebenfalls um 100.000 Barrel pro Tag nach unten revidiert hatte. Zuvor hatten sich u.a. einige hochrangige Mitglieder des Offenmarktausschusses der US-Notenbank wie der einflussreiche St. Louis Federal Reserve President James Bullard für eine härtere Gangart der US-Notenbank bei der Bekämpfung der Inflationsgefahren ausgesprochen. Sollte die US-Notenbank die Straffung der US-Geldpolitik auch im kommenden Jahr weiter ungebremst fortsetzen, dürfte auch die US-Ölnachfrage angesichts der eingetrübten Konjunkturperspektiven zurückgehen. Bislang ist davon trotz der zuletzt eingetrübten konjunkturellen Perspektiven wenig zu spüren, was der zuletzt unerwartet deutliche Rückgang der wöchentlichen US-Öllagerbestände um mehr als 5 Millionen Barrel belegt.

Trading-Taktik: Nach der scharfen mehrtägigen Korrektur vom Verlaufshoch bei knapp 98 USD konnten sich die Ölpreisnotierungen zuletzt wieder etwas stabilisieren. Da Rücksetzer im Bereich der Marke von 83 USD zuletzt mit Käufen beantwortet wurden, bleiben die Chancen auf ein lokales Tief gewahrt. Mit einem Stop-Loss im Bereich des Ende September markierten Tiefs bei 83 USD bietet sich bei Brent Crude Oil der Aufbau von Long-Positionen an.

Stand: 23.11.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion