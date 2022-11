EQS-News: KOMMENTAR: Gen Z – entscheidend für die Zukunft der digitalen Unterhaltung (von Paolo Rizzardini)

EQS-News: Mondia / Schlagwort(e): Sonstiges

KOMMENTAR: Gen Z – entscheidend für die Zukunft der digitalen Unterhaltung (von Paolo Rizzardini)



25.11.2022 / 16:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



KOMMENTAR: Gen Z – entscheidend für die Zukunft der digitalen Unterhaltung (von Paolo Rizzardini) von Paolo Rizzardini, Mondia Digital – CEO (https://mondialdigital.com)

Gen Z, die erste Generation von Digital Natives, umfasst ein Drittel der weltweiten Bevölkerung und macht weltweit mehr als ein Viertel der Verbraucher aus. Sie stellt die größte heute lebende Generation dar und ihre Art des Unterhaltungskonsums führt zu drastischen Änderungen im Bereich Medien und Content Creation. Traditionelle Unterhaltungsformen wie Fernsehen und Kino stehen nicht mehr wie früher an erster Stelle. Stattdessen wendet sich diese Generation hinsichtlich ihres Bedarfs an Unterhaltung dem Internet und den Social Media zu. Für diese Verlagerung gibt es eine Reihe von Gründen. In erster Linie ist die Gen Z mit dem Internet und den Social Media groß geworden. Gen Z war die erste Generation, die ab einem jungen Alter überall Zugang zum Internet und zu tragbaren Computergeräten hatte. Die Vertreter dieser Generation sind mit der Nutzung dieser Plattformen vertraut und erwarten ein konstantes Angebot an neuen und interessanten Inhalten. Ein weiterer Grund für diese Verlagerung besteht darin, dass die traditionellen Formen der Unterhaltung immer kostspieliger werden. Die Preise für Kabelfernsehen und Kinokarten sind gestiegen, während Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime und Hulu immer beliebter werden. Die Vorlieben der Gen Z fördern Innovationen und die Tech-Märkte: Trifecta Research (www.Trifectaresearch.com) berichtete, dass davon ausgegangen wird, dass die Gen Z einen Umsatz von über 200 Mrd. $ pro Jahr in den USA beisteuert. Diese Verlagerung war der Anlass für das Entstehen neuer Plattformen und Content Creators, die sich speziell an das Publikum der Gen Z wenden. Es ist die Smartphone-Generation, die jedoch offen für neue Technologien ist Die Gen Z ist eine mobile Online-Generation – die erste, die keine Erinnerung mehr an eine Welt vor dem Smartphone hat. Die Marktdurchdringung mit Smartphones ist fast vollständig. 89 % ( https://bit.ly/3ESKVeh ) nutzen ihr Smartphone jeden Tag und die Mehrheit ist ständig online. 78 % (https://bit.ly/3AGKjG2) erachten ihr Mobiltelefon als wichtigste Zugangsmethode. Sie haben früher im Leben damit begonnen, Telefone zu nutzen und verwenden mobile Apps viel häufiger als jede andere Generation. 69 % (https://bit.ly/3goQEPO) sehen immer noch täglich fern, was aber nur der Hälfte der Zeit entspricht, die sie mit dem Ansehen von Netflix und YouTube verbringen. Die Gen Z ist auch offen für neue Schnittstellentechnologien; gemäß der Recherche von Basis (https://bit.ly/3EX1PIM) geben 3 von 10 Vertretern der Gen Z in den USA an, dass sie ein VR-Headset besitzen oder dessen Anschaffung beabsichtigen, und es gibt mehr Nutzer von Smart Wearables (21 Millionen) in der Gen Z im Vergleich mit der Generation X. Sie mögen kurze Online-Videos Der Media Nations-Bericht von Ofcom für 2022 (https://bit.ly/3EUe1Kq) zeigte, dass 65 % der Mitglieder der Gen Z jeden Tag kurze Videos ansehen (im Vergleich mit nur einem Drittel der Erwachsenen). Vertreter der Gen Z sehen von der Allgemeinheit hochgeladene Videos öfters als diejenigen von Familienangehörigen, Freunden oder Influencern an. Plattformen wie YouTube, Instagram, TikTok und Snapchat sind außerordentlich populär geworden und bieten eine große Vielfalt an Inhalten an, die jederzeit und von überall aus konsumiert werden können. YouTube ist eine der wichtigsten Anlaufstellen für Unterhaltung für die Gen Z geworden, wobei 84 % (https://bit.ly/3XqpQz9) das Portal mindestens einmal täglich besuchen und 70 % (https://bit.ly/3Ox9ReL) mehr als zwei Stunden täglich ansehen. Sie verbringen sogar noch mehr Zeit mit dem Ansehen von TikTok – durchschnittlich 10,5 Stunden in der Woche (https://bit.ly/3Vl3Jbr). Die Gen Z konsumiert die ganze Bandbreite an Videoinhalten, von Vlogs und Challenges bis hin zu Gaming- und Musikvideos, während Anleitungsvideos bemerkenswerterweise ebenfalls zu den Favoriten gehören, was die Lernbereitschaft widerspiegelt. Bei der Gen Z stehen gesellschaftliche und Umweltfragen im Allgemeinen im Vordergrund und sie fühlen sich der Welt verbunden und interagieren mit ihr. Gemäß Deloitte (https://bit.ly/3OuVNCa) konsumieren etwa 80 % der Gen Z täglich Nachrichten und Meldungen zu aktuellen Ereignissen. Über die Hälfte bezieht ihre Nachrichten und Meldungen zu aktuellen Ereignissen aus Social Media-Feeds und Messaging-Diensten und nur 30 % von spezifischen Nachrichten-Websites. Sie beziehen ihre Audio-Inhalte über Streaming-Dienste Laut Ofcom (https://bit.ly/3tSCPfg) bestand die Hälfte der gesamten Hörzeit (47 %) aus über einen Streamingdienst bezogener Online-Musik, was dem Doppelten des Anteils vor fünf Jahren entspricht. Spotify und Pandora liegen hierbei vorne (die Gen Z hörte in einem einzigen Quartal im Jahr 2022 578 Milliarden Minuten (https://bit.ly/3OKP2g1) Musik auf Spotify), gefolgt von Apple Music, Amazon Music und anderen. Die Gen Z steht zunehmend in Verbindung mit Künstlern auf Audioplattformen und ist bereit, Online-Communities zu deren Unterstützung beizutreten. Die Beziehung zwischen Künstlern und Fans wird immer mehr durch Gegenseitigkeit geprägt, wobei sich die Fans über die Social Media engagieren. Laut dem Magazin Wired (https://bit.ly/3UZMxZi) sucht die Gen Z aktiv nach neuen Künstlern, um ihre eigene Individualität auszudrücken. Der Anteil des traditionellen Rundfunks nimmt im Vergleich mit den Streamingdiensten weiterhin ab, und gerade mal ein Fünftel des Audiokonsums besteht aus MP3s und CDs. Podcasts sind jedoch populär und ihre Beliebtheit nimmt immer noch zu: 61% (https://bit.ly/3Xrjsrr) der Vertreter der Gen Z hören sie mindestens einmal monatlich, und die Podcast-Werbung wirkt sich zunehmend auf das Kaufverhalten aus. Sie lieben Social Gaming Gaming ist für die Gen Z zu einer der beliebtesten Formen der Unterhaltung geworden: 87 % (https://bit.ly/3V94uoA) spielen mindestens einmal wöchentlich Videospiele und ein Drittel (https://bit.ly/3Xr2Z6A) zieht Gaming anderen Aktivitäten vor. Diese Generation spielt mehr Videospiele als jede andere Altersgruppe, wobei sie den Grad an Interaktivität und Einsatz attraktiv findet. Gaming wird als eine gesellschaftliche Aktivität gesehen, die eine Gemeinschaft und Verbindungen mit anderen aufbaut, und als eine Form, sich selbst auszudrücken. Die Generation Z hat kein Problem damit, für digitale Inhalte zu bezahlen, was nahelegt, dass sich das Metaverse von bestehenden Gaming-Plattformen aus entwickeln könnte. Die Nachfrage der Gen Z fördert den Aufstieg des Mobile Gaming und die zunehmende Ausgereiftheit von mobilen Spielen wie auch Live-Streaming-Plattformen wie Twitch. Der Wert der Gaming-Branche, die vor allem durch die Gen Z angetrieben wird, wird allein in den USA auf etwa 200 Milliarden US-Dollar veranschlagt. Sie meinen es ernst mit der Verbundenheit Die Gen Z wird manchmal auch als die „sensible Generation” bezeichnet – sie sind ernsthaft, gut informiert und kümmern sich um die Belange der Welt. Ihre ständige Vernetzung und der mobile Zugang führen dazu, dass sie Gemeinschaften aufbauen, die gemeinsame Werte, Interessen und Ziele teilen. Aktivitäten, die früher als Aktivitäten von Einzelgängern angesehen wurden – Ansehen von Videos, Gaming – sind jetzt vorwiegend gesellschaftliche Aktivitäten. Diese Nachfrage nach Online-Vernetzung wird weiterhin Innovationen antreiben, sodass Content-Plattformen einzigartige, interessante und attraktive Umgebungen für diese Generation schaffen werden. Die Gen Z nimmt zunehmend Einfluss auf die digitale Unterhaltung, was bedeutet, dass sich die Medien und die Content Creator an diese sich verändernden Bedürfnisse anpassen müssen. Andernfalls laufen sie Gefahr, in Vergessenheit zu geraten und letztendlich auszusterben. Veröffentlicht von der APO Group im Namen von Mondia.

25.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com