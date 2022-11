MÜNCHENER RÜCK - Neues 20-Jahreshoch und (k)ein Ende in Sicht (Big Picture)

Münchener Rück. (Munich Re) AG - WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Kurs: 297,400 € (XETRA)

Der Aufwärtstrend der Aktie der Münchener Rück ist imposant und wurde durch den Ausbruch aus einem Konsolidierungsdreieck im Oktober weiter beflügelt. Zuletzt wurde auch das Hoch des Jahres 2020 bei 284,20 EUR überwunden und damit auch im langfristigen Bild die Hausse seit 2011 fortgesetzt, die nur der Coronacrash unterbrach.

Zunächst dürfte der Pullback kommen

Und damit kommen wir direkt zu zwei jetzt den Fortbestand des Anstiegs limitierenden Faktoren: Erstens erreicht die Aktie aktuell die 76,4 %-Projektion der übergeordneten Rallyphase seit 2011 bei 298,79 EUR (im Chart in Orange). Deren tiefere Projektionen bei 244,30 (50 %) und 268,65 EUR (61,8 %) lösten bereits deutliche Korrekturen aus. Zudem wird die 61,8 %-Projektion der Rally seit dem 2020er-Tief bei 299,93 EUR erreicht (im Chart in Blau).

Die Fibonacci-Potenzialanalyse zeigt also auf, dass im Bereich um 300,00 EUR jederzeit eine deutlichere Korrektur in Form eines Rücklaufs an den alten Widerstand bei 284,20 EUR und das vor ihm liegende Hoch bei 282,25 EUR erfolgen kann.

Nächster Widerstandsbereich bei 308,00 bis 310,97 EUR

Gleichzeitig wäre mit einem direkten Anstieg über 300,00 EUR frisches Aufwärtspotenzial bis 308,00 EUR und den Widerstand bei 310,97 EUR generiert. Dort könnte die nächste Korrekturphase beginnen. Werden auch diese beiden Hürden im Anschluss gemeistert, stünde mittelfristig bereits eine Kaufwelle bis 325,00 und 347,50 EUR an, die 100 %-Projektion der großen Aufwärtstrendphase der letzten 10 Jahre.

Sollte die Aktie der Münchener Rück dagegen am Bereich um 300,00 EUR scheitern und eine Korrektur unter 282,25 EUR starten, wäre dies der Auftakt für eine Gegenbewegung bis 269,30 EUR. Dort sollte sich der Aufwärtstrend aber in Richtung 300,00-EUR-Marke fortsetzen. Die übergeordneten Ziele bei 325,00 und 347,50 EUR dürften die Bullen nicht aus den Augen verlieren.

Erst bei Kursen deutlich unter 260,00 EUR wäre dagegen mit einem vorläufigen Ende der Rally und einem kurzfristigen Abverkauf bis 244,30 bis 246,35 EUR zu rechnen.

Münchener Rück Chartanalyse (Wochenchart)

