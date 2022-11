Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zum Black Friday

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zum Black Friday:

"Durchschnittliche Preisnachlässe beim Black Friday von, wie von Vergleichsportalen ermittelt, elf Prozent sind angesichts des Hypes, der um den Tag gemacht wird, dürftig. Dabei wird auch mit Mitteln gearbeitet, die zwar rechtlich keine unlautere Werbung darstellen, aber sich so anfühlen. Zum Beispiel, wenn die Preisnachlässe auf die vergleichsweise hohe unverbindliche Preisempfehlung der Hersteller bezogen werden, die im Handel eigentlich kaum noch eine Rolle spielt. Was häufig geschieht. Dass die Verbraucher auf diese Weise - ja, man kann es so nennen - hinters Licht geführt werden, ist kein Ruhmesblatt für den Handel."/yyzz/DP/nas