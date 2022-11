10 Year T-Note Future (Kontrakt Dec 22) - Historisch – in jeder Hinsicht historisch!

Zinswenden brauchen vor allem eines: viel Zeit! Ist die Zeit 2022 reif? So lautete vor Jahresfrist unsere Überschrift zum letztjährigen Jahresausblick und damit haben wir absolut ins Schwarze getroffen. Aufgrund der charttechnisch seinerzeit identifizierten „aufgestauten Bewegungsdynamik“ waren Anlegerinnen und Anleger vorbereitet auf den dynamischen Zinsanstieg des Jahres 2022 – und zwar sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks. Die Brachialgewalt, mit der die Renditen in den vergangenen 12 Monaten anzogen, ruft in uns die Assoziation der berühmten Ketchupflasche hervor: „Erst kommt ganz lange nichts und dann kommt alles auf einmal!“ Für die Zinsen ist dieses Bild absolut zutreffend: Während die 10-jährige Rendite USA im Jahresverlauf von 1,50 % auf 4,34 % anzog, fällt der Anstieg beim deutschen Pendant aus dem negativen Bereich (-0,18 %) auf in der Spitze 2,53 % noch dramatischer aus. Da zwei ganze Generationen von Investoren seit Anfang der 1980er Jahre nur fallende Renditen – und damit spiegelbildlich einen Anleihen-Bullenmarkt – kennengelernt haben, ist unsere Überschrift bzw. das Attribut „historisch“ mehr als berechtigt.

10 Year T-Note Future (Kontrakt Dec 22) (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10 Year T-Note Future (Kontrakt Dec 22)

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

