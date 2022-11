Bitcoin tendiert wieder Richtung 16.000 Dollar – China-Risiken belasten

Krypto-Anleger müssen sich am Montag zunächst mit einem Störfeuer aus China auseinandersetzen. Die Sorge über Proteste im Land haben zu Wochenbeginn den Bitcoin Kurs Richtung 16.000-Dollar-Marke gedrückt. Gleichzeitig haben Investoren die Entwicklungen rund um die jüngste FTX-Pleite im Blick. Laut IG-Indikation kostet eine Bitcoin-Einheit am Montagmittag rund 16.200 Dollar und damit rund drei Prozent weniger im Vergleich zum Vortag.

Unsicherheit in China erfasst Bitcoin und Co – Sorge vor größeren Ausschreitungen

Die Unsicherheit über die chinesische Protestwelle schwebt wie ein Damoklesschwert über den Märkten. Sollte die Abwehrhaltung in größere Gewalt übergehen, dürfte dies die Börsen rund um den Globus belasten. Medienberichten zufolge wurde in den vergangenen Tagen verstärkt in den größeren Millionen-Metropolen wie etwa Shanghai oder Peking gegen die sogenannte „Null-Covid-Strategie“ protestiert.

Alles, was mit Risiko zu tun hat, fassen Investoren in diesem Kontext mit spitzen Fingern an.