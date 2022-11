Boeing: Sauber gedreht

Zweifelsfrei hat es die Luftfahrtbranche während der Corona-Pandemie am härtesten getroffen, hiervon blieb auch Boeing nicht verschont und fiel von 446,01 auf 89,00 US-Dollar bis Mitte März 2020 zurück. Zwar hielt die markante Unterstützungszone aus den Jahren zwischen 2014 und 2016 um 125,00 US-Dollar, allerdings lässt die Performance im Vergleich zum Gesamtmarkt noch Wünsche offen. Nichtsdestotrotz bahnt sich derzeit ein Folgekaufsignal an, nachdem Bullen den ganzen Sommer über an einem tragfähigen Boden gearbeitet haben.

Eindeutige Ausbruchsvorbereitungen

Noch müssen sich Investoren etwas gedulden, erst bei einem nachhaltigen Anstieg mindestens über 185,26 US-Dollar dürfte der Stein so richtig ins Rollen geraten und erste Zugewinne an 197,58 und darüber an den 200-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 210,13 US-Dollar möglichen. Endgültige Zielzone nach Auflösung des Doppelbodens aus Sommer dieses Jahres stellt der Bereich zwischen 223,23 und 229,67 US-Dollar dar. Am Abwärtstrend sollten sich Investoren allerdings ebenso auf Rückschläge einstellen, Verluste zurück auf den EMA 50 bei 166,33 US-Dollar kämen in diesem Szenario nicht überraschend.