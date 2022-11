EQS-News: DRS Belgium S.R.L: Deminor baut Prozessfinanzierungsaktivitäten in Deutschland mit Neuzugang Patrick Rode in Düsseldorf weiter aus

Emittent / Herausgeber: DRS Belgium S.R.L / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

PRESSEMITTEILUNG Brüssel, 28. November 2022 Deminor baut Prozessfinanzierungsaktivitäten in Deutschland mit Neuzugang Patrick Rode in Düsseldorf weiter aus Patrick Rode wird Erfahrung und Expertise in den Bereichen Handels-, Wertpapier- und Kartellrecht einbringen und damit die Position von Deminor auf dem deutschen Markt für Prozessfinanzierung weiter stärken. Deminor freut sich, die Ernennung von Patrick Rode zum Senior Legal Counsel bekannt zu geben. Er wird das Team für den deutschen Prozessfinanzierungsmarkt, bestehend aus Felix von Zwehl, Dr. Malte Stübinger und Jasna Jarmuschke, verstärken. Patrick Rode wird aus Düsseldorf heraus das deutsche Team in Brüssel und Hamburg bei der weiteren Expansion von Deminor auf dem deutschen Markt unterstützen. Erik Bomans, CEO von Deminor: „Nach der Eröffnung des ersten deutschen Deminor-Büros 2021 in Hamburg steigt die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen im Bereich Prozessfinanzierung in Deutschland weiter an. Wir freuen uns, Patrick Rode bei uns an Bord begrüßen zu dürfen und nun auch im Rheinland vor Ort zu sein.“ Patrick Rode ist ein erfahrener Prozessanwalt mit Zulassung in Deutschland, der bisher ein breites Spektrum nationaler und multinationaler Rechtsstreitigkeiten abgedeckt hat. Sein Schwerpunkt liegt auf den Gebieten der grenzüberschreitenden Post-M&A-Streitigkeiten und kartellrechtlichen Schadensersatzstreitigkeiten, die für Deminor immer mehr an Relevanz gewinnen. Er verfügt über Erfahrung in mehreren renommierten nationalen und internationalen Anwaltskanzleien, zuletzt als Associate bei Latham & Watkins im Bereich Litigation & Trial und als Litigation & Disputes Partner bei einer mittelständischen deutschen Kanzlei. Herr Rode wurde vom US-Verlag Best Lawyers in der Kategorie „Ones to Watch 2023“ im Bereich Rechtsstreitigkeiten (Litigation) ausgezeichnet. Patrick Rode über seinen Eintritt bei Deminor: „Ich freue mich sehr, bei einem wachstumsstarken Unternehmen mit einer so großartigen Erfolgsbilanz einzusteigen. In Deutschland besteht für die Prozessfinanzierung noch erhebliches Wachstumspotenzial. Ich freue mich darauf, die Vorteile der Drittfinanzierung und insbesondere die Möglichkeiten, die Deminor bietet, potenziellen und bestehenden Mandanten näherzubringen und damit die Prozessfinanzierung in Deutschland insgesamt zu fördern.“ Über Deminor Deminor Recovery Services (Luxembourg) SA („Deminor“) zählt zu den Top-10 der international agierenden Prozessfinanzierern. Deminor ist spezialisiert auf allgemeine Wirtschaftsstreitigkeiten, Anlegerklagen und Kartellklagen. Der Name Deminor leitet sich vom französischen "défense des minoritaires" ab und spiegelt die Wurzeln der Gesellschaft in der Beratung von Minderheitsaktionären wider. Seit der Gründung 1990 verfolgt Deminor das Ziel, geschädigten Parteien auf Unternehmens- oder Anlegerseite zu ihrem Recht zu verhelfen. Dazu werden die notwendigen Gerichtsverfahren begleitet und finanziert, sei es als Klage mit mehreren Parteien oder Einzelstreitigkeiten. Bevor Deminor aktiv wird, erfolgt eine gründliche auf die jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifende Prüfung des Sachverhalts. Dabei zeichnet Deminor ein hohes Maß an Integrität aus. Durch den Auswahlprozess hat Deminor in der Vergangenheit mehr als 80 % der Fälle für ihre Kunden gewonnen. Bisher hat Deminor seine Kunden bei der Verfolgung von Ansprüchen in Höhe von rund EUR 6 Mrd. unterstützt. Deminor verfügt über Büros in Brüssel, London, Luxemburg, Mailand, Hamburg, Hong Kong, Madrid und New York und kann so in verschiedenen Jurisdiktionen weltweit aktiv werden. Zu den Kunden zählen neben zahlreichen kleinen und mittelgroßen Gesellschaften auch international agierende Konzerne. Zudem setzen allein vier der zehn größten Investoren weltweit regelmäßig auf die Expertise von Deminor. Weitere Informationen finden sich unter: https://drs.deminor.com/de/ Kontakt Deminor* Patrick Rode

