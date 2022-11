ESG-Neuemissionen bei Corporates gefragt

Ruhiger Wochenausklang

Anteil an ESG-Bonds legt weiter zu

Viele Daten zum Monatswechsel

Wichtige Hinweise

Der Thanksgiving-Feiertag in den USA sorgte am vergangenen Freitag für einen ruhigen Wochenausklang an den Kapitalmärkten. Die Investoren hielten sich an diesem Brückentag zurück, daher zeigten die veröffentlichten Daten keine spürbare Auswirkung. Beim Konsumentenvertrauen in Deutschland verbesserte sich der negative Wert immerhin leicht (von -41,9 auf -40,2). Zudem wurde die BIP-Entwicklung für Q3 von der bisherigen Schätzung von +0,3% sogar auf +0,4% korrigiert. Zum Wochenstart schlossen die Aktienbörsen in Asien heute Morgen dann etwas schwächer. Der neue Rekordwert von mehr als 40.000 Corona-Neuinfektionen in China innerhalb eines Tages belastete die Märkte.Beim Neuemissionsvolumen von EUR-Unternehmensanleihen gab es in diesem Jahr einen regelrechten Einbruch um ca. 40%. Der starke Anstieg der Anleihe-Renditen und das schwierige Marktumfeld sorgten für Zurückhaltung bei den Unternehmen und auch bei den Investoren. Im Vergleich dazu lief es für das ESG-Segment bei EUR-Unternehmensanleihen deutlich besser. Seit Jahresanfang wurden bisher ESG-Neuemissionen im Volumen von rund 92 Mrd. Euro platziert. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum fiel mit rund 20% nur halb so schlimm wie im Gesamtmarkt aus. Das ist sehr beachtlich, denn 2021 war für ESG-Bonds im Corporates-Sektor ein starkes Rekordjahr mit einem Plus von 165%. Dementsprechend erhöhte sich die ESG-Quote am Volumen der neu begebenen Corporate Bonds nochmals deutlich: Der im ESG-Rekordjahr 2021 erreichte Anteil von 26% kletterte in diesem Jahr auf ein neues Rekordhoch von 35%.In dieser Woche steht aufgrund des Monatswechsels ein Reigen von Datenveröffentlichungen auf der Agenda. Auf den US-Immobilienmarkt (Di, Mi, Do) folgen die Einkaufsmanagerindizes aus China und den USA (Do). Am Freitag steht der US-Arbeitsmarktbericht zur Veröffentlichung an. Außerdem wird sich die EZB einige Male zu Wort melden: Präsidentin Lagarde (Mo), Vizepräsident de Guidos (Di) und der Chefvolkswirt Lane am Donnerstag.