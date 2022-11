Jetzt sollten Sie sich vorbereiten!

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 14.541,38 Pkt (XETRA)

Seit Oktober können Anleger im Deutschen Aktienindex aber auch an den internationalen Aktienmärkten wieder aufatmen. Die Indizes haben sich kräftig erholen können. Stand der Deutsche Aktienindex am Jahrestief noch mehr als 25 % im Verlust, sind es aktuell „nur“ noch ca. 11 %. Mit Vollgas haben die Bullen ab Ende September einen großen Teil der Verluste seit dem Allzeithoch oberhalb von 16.000 Punkten wieder wettmachen können und das nicht nur im Deutschen Aktienindex. Auch am US-Aktienmarkt kamen die Bullen in den vergangenen Wochen zurück, zumindest bei den Standardwerten.

Eine gute Chance!

Die aktuelle Jahresendrally bietet Aktionären eine vielleicht nur einmalige Chance. Wer im Rahmen des zum Jahresbeginn gestarteten Bärenmarktes seine Probleme hatte, sollte jetzt reagieren. Im bisherigen Jahresverlauf mussten Anleger zum Teil kräftige Verluste hinnehmen und das zerrte an den Nerven. Abgesehen von den Zeiten des Neuen Marktes zur Jahrtausendwende war es das erste Mal, dass ich auch im privaten Bereich regelmäßig auf den Abwärtstrend angesprochen wurde. Viele waren verunsichert, wie es jetzt weitergehen wird. Man hatte bereits viel verloren und die Angst war groß, dass es noch mehr wird.

Ging es Ihnen genauso? Dann ist jetzt die Zeit, zu reagieren. Sie sollten nach den jüngsten Kursgewinnen nicht den gleichen Fehler machen, wie am bisherigen Jahrestief. Sie sollten nicht emotional werden, so nach dem Motto: das Schlimmste ist überstanden.

Natürlich ist das eine Option. Ja, der Bärenmarkt könnte tatsächlich schon zu Ende sein und in diesem Fall hätten wir die absoluten Tiefs bereits gesehen. Dies ist jedoch nur eines von mehreren möglichen Szenarien, aktuell sogar jenes, welches vom Gesamtmarkt nicht favorisiert wird. Aber unabhängig davon, ob wir im kommenden Jahr noch einmal neue Tiefs sehen oder nicht, sollte man jetzt reagieren. Wer mit dem Drawdown in diesem Jahr emotionale Probleme hatte, war wahrscheinlich überinvestiert. Die Kursverluste beliefen sich auf ein Niveau, welches man nur schwer ertragen konnte und dies ist ein gefährliches Spiel. Als Anleger sollten Sie immer maximal so viele Aktien halten, dass sie auch mit Verlusten von 30, 50 oder gar mehr Prozent umgehen können. Das gehört zum Spiel einfach dazu.

Was ist zu tun?

Sie gehörten im Drawdown zu den Anlegern, die nervös wurden? Standen Sie kurz davor ihre Disziplin über Bord zu schmeißen oder haben dies ansatzweise sogar schon getan? Dann ist dieser Tipp für Sie! Gönnen Sie sich eine ruhige Minute und überlegen Sie sich, ob Sie ihr Portfolio jetzt anpassen wollen. Lassen Sie bei dieser Frage die zukünftigen Perspektiven außen vor. Wir kennen die Zukunft nicht. Fakt war jedoch, dass Sie am Tief „Schwierigkeiten“ mit dem Drawdown hatten und das ist eine gefährliche Situation. Ihr Risiko war wahrscheinlich zu hoch und jetzt haben Sie die Möglichkeit, dieses zu bereinigen bzw. einen neuen Plan aufzustellen, wie Sie im Falle nochmals nachgebender Notierungen vorgehen wollen. Sie sollten einen Plan entwickeln, bei dem Sie auch mit einem neuen Bärenmarkttief problemlos umgehen können. Erst dann macht es Sinn, an mögliche Gewinne zu denken, falls ein solches Tief doch ausbleibt.

Viel Erfolg

Ihr Tradingcoach René Berteit

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)