Knot (EZB) hält Rezession im Euro-Raum nicht für ausgemachte Sache

Frankfurt (Reuters) - Aus Sicht des niederländischen Notenbankchefs Klaas Knot muss es im Euro-Raum nicht notwendigerweise zu einer Rezession kommen.

"Es ist noch keine ausgemachte Sache, dass wir eine Rezession bekommen werden", sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Montag auf einer Podiumsdiskussion in Paris. "Wir werden ein schwächeres Wachstum haben, das ist sicher." Es gebe aber zuletzt nicht nur schlechte Nachrichten zum Thema Wachstum. Zu Beispiel schlage sich die Wirtschaft in Deutschland besser im Vergleich zu dem, was befürchtet worden sei.

Trotz Rekordinflation und Lieferengpässen war die deutsche Wirtschaft im Sommer stärker gewachsen als zunächst angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September um 0,4 Prozent zum Vorquartal. In einer ersten Schätzung hatte das Statistische Bundesamt lediglich 0,3 Prozent gemeldet. Insbesondere Verbraucherinnen und Verbraucher kurbelten mit ihren Ausgaben das Wirtschaftswachstum spürbar an.

