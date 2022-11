Tagesausblick für 29.11.: DAX mit leichten Verlusten. Ölpreis weiter unter Druck!

Unternehmen im Fokus

Berichte über mögliche Lieferverzögerungen drückten heute auf die Aktie von Airbus. Der Chemiehändler Brenntag ist in Übernahmeverhandlungen mit dem US-Konzern Univar Solutions. Die Aktie von Univar Solutions legte im frühen Handel um rund neun Prozen zu. Bei den Investoren von Brenntag kamen diese Pläne hingegen nicht gut an. Der Betreiber von Solar- und Windparks Encavis ist weiter auf Einkaufstour. So haben die Hamburger nun einen Onshore-Windpark in Litauen übernommen. Die Aktie des Biotechunternehmens Evotec gab nach negativen Analystenkommentaren nach. VW hat aufgrund coronabedingter Einschränkungen die Produktion an einigen Standorten gedrosselt.