Wer sind die Elefanten im Raum? Mit Julian Richers von Morgan Stanley in New York

Direkt zum Video auf YouTube

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc



Wie geht es an der Wall Street im kommenden Jahr mit der Inflation, Zinspolitik und Wirtschaft weiter, darüber spreche ich mit Julian Richers, Volkswirt bei Morgan Stanley in New York. Nach einem kurzen Intro und Talk mit Julian, freuen wir uns auf Eure Fragen!



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell