Aktuelle Stunde zur Einbürgerung im Bundestag

BERLIN (dpa-AFX) - Die Koalitionspläne für eine erleichterte Einbürgerung werden in dieser Woche auch den Bundestag beschäftigen. Die CDU/CSU-Fraktion hat nach Angaben der Parlamentsverwaltung vom Dienstag eine Aktuelle Stunde zu dem Thema beantragt. Das Innenministerium plant, dass Zuwanderer bereits nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland die Staatsbürgerschaft erhalten können. Bei "besonderen Integrationsleistungen" soll dies sogar schon nach drei Jahren möglich werden. Die Union lehnt das Vorhaben allerdings ab, in Teilen der FDP gibt es ebenfalls Vorbehalte./ax/DP/mis