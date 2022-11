Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Einbürgerungsrecht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Einbürgerungsrecht:

"Die FDP hat Einspruch erhoben gegen einen Vorschlag aus dem Innenministerium, der dem Koalitionsvertrag entspricht, den sie selbst unterschrieben hat. Was das soll, lässt sich nur damit erklären, dass die Liberalen - sonst hier eigentlich an der Seite der Grünen - in der Asyl- und Einwanderungspolitik den Unmut ihrer Wählerschaft zu spüren bekommen. (...) In der Praxis spielt es nicht, wie der Vertrag tut, die wichtigste Rolle, nach wie viel Jahren ein Einwanderer eingebürgert werden darf, sondern was er kann und was er will. (...) Dass die deutsche Staatsbürgerschaft dadurch "verramscht" werde, ist der falsche Vorwurf. Wohl aber geht es darum, dass jemand, der Deutscher werden will, darin einen Wert sehen sollte, der über "Partizipation" hinausgeht. So viel Selbstbewusstsein muss sein."/zz/DP/men