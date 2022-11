Russland begründet Absage von Atomgesprächen mit "giftigem" US-Verhalten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Russland hat seine Absage der Verhandlungen zur Begrenzung von Atomwaffen mit einem feindseligen Verhalten der USA begründet.

"In allen Bereichen stellen wir ein Höchstmaß an Giftigkeit und Feindseligkeit aus Washington fest", erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau am Dienstag auf Telegram. Sie warf den USA vor, einen "allumfassenden hybriden Krieg" gegen Russland begonnen zu haben und unterstellte der Regierung in Washington einen "krankhaften Wunsch, unserem Land zu schaden, wo immer es auch möglich ist". Eine Stellungnahme der USA lag zunächst nicht vor.

Die US-Regierung hatte am Montag erklärt, Russland habe die für diese Woche in Ägypten geplanten Gespräche abgesagt. Bei dem Treffen sollte es um die Wiederaufnahme gegenseitiger Kontrollen der atomaren Rüstungsarsenale gehen, die 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochen wurden. Sie sind Teil des 2011 abgeschlossenen New-START-Vertrags. Darin verpflichten sich beide Staaten zu Einschränkungen bei Interkontinentalraketen, U-Boot-gestützten Raketen und Kampfflugzeugen, die mit Kernwaffen bestückt werden können. Der Vertrag läuft 2026 aus.

(Bericht von Reuters Reportern; Geschrieben von Scot W. Stevenson; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)