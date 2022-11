Deutschland wird Ukraine weitere Gepard-Panzer liefern

Berlin (Reuters) - Deutschland wird der Ukraine nach Angaben eines Regierungssprechers weitere Gepard-Luftabwehrpanzer liefern.

In dem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj habe Bundeskanzler Olaf Scholz deutlich gemacht, "dass noch mal eine Anzahl von Gepard-Panzern in Richtung Ukraine auf die Reise geschickt werden kann", sagte der Sprecher. Details über Anzahl oder Herkunft nannte er nicht, verwies aber darauf, dass die Bundeswehr selbst seit 2012 nicht mehr über Gepard-Panzer verfüge. Scholz hatte am Dienstagabend gesagt, dass man "neue Liefermöglichkeiten für den Gepard auf den Weg gebracht" habe. Weiter problematisch ist die Lieferung von Munition für den Gepard. Die Schweiz, die über Munitionsbestände verfügt, lehnt eine Lieferung mit Hinweis auf ihren neutralen Status ab.

