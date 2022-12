EQS-News: ViennaEstate Immobilien AG: Bezugsfertige Wohneinheiten in der Roseggergasse 33-35 voll vermietet

EQS-News: ViennaEstate Immobilien AG / Schlagwort(e): Immobilien/Immobilien

ViennaEstate Immobilien AG: Bezugsfertige Wohneinheiten in der Roseggergasse 33-35 voll vermietet



30.11.2022 / 10:30 CET/CEST

ViennaEstate Immobilien AG: Bezugsfertige Wohneinheiten in der Roseggergasse 33-35 voll vermietet Wien, 30. November 2022 – Fristgerecht werden heute die Wohnungen in 1160 Wien, Roseggergasse 33-35, an die stolzen neuen Mieterinnen und Mieter übergeben. Alle bezugsfertigen Wohneinheiten sind bei Fertigstellung bereits unbefristet vermietet. Die Nachfrage nach den 33 modernen Mietwohnungen – teils anspruchsvoll generalsaniert, teils im Dachgeschoß neu ausgebaut – war enorm. Die Freude bei den neuen Hauptmieterinnen und -mietern ist groß, wenn heute, am Mittwoch, den 30. November 2022, die Wohnungsschlüssel samt Welcome-Bag übergeben wurden. Nach nur 18 Monaten Bauzeit waren die Wohnungen mit 2 bis 4 Zimmern in einer Größe zwischen 40 m2 und 102 m2 Wohnfläche und teilweise privaten Außenflächen in Form von Terrassen, Balkonen oder Loggien fertig gestellt. In der Grund-Ausstattung der Wohneinheiten wurde auf hochwertige Materialien und qualitätsvolle Einrichtung besonders Wert gelegt. Hervorzuheben ist, dass das ganze Haus an die Fernwärme angeschlossen wurde. In neuem Glanz erstrahlt auch der neu gestaltete Innenhof, der allen Mieterinnen und Mietern frei zugänglich ist. Zeitgemäß sind auch die zwei neu eingebauten Aufzüge in den beiden Stiegenhäusern. Die hauseigene Tiefgarage bietet Platz für 22 PKW-Stellplätze. Die Liegenschaft 1160 Wien, Roseggergasse 33-35 liegt nahe der U-Bahnlinie 3 Station Ottakring und ist bestens an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen. Egal, ob mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß, der nächste Supermarkt ist nur 3 Gehminuten entfernt! Fahrrad- sowie Kinderwagenabstellraum stehen den Bewohnerinnen und Bewohnern im Haus zur Verfügung. Im Haus selbst befindet sich der Kindergarten KIWI – Kinder in Wien für unserer Kleinsten, das GRG Maroltingergasse ist fußläufig erreichbar. Ein erfolgreiches Projekt der ViennaEstate Gruppe

Die ViennaEstate steuert als Projektentwickler und Asset Manager alle Belange rund um Sanierung und Umbau, die ViennaEstate Makler GmbH verantwortete die rasche Vermietung der Wohnungen, die ViennaEstate Hausverwaltung GmbH ist künftig verlässlicher Ansprechpartner bei allen Belangen rund um die Verwaltung und Betreuung der Immobilie. Bildindex

Visualisierung Roseggergasse 33-35 steht hier zum Download zur Verfügung https://www.viennaestate.com/medien/

Der Abdruck ist für Pressezwecke unter Angabe des Copyrights honorarfrei. Direktkontakt

ViennaEstate Immobilien AG, Janis-Joplin-Promenade 26/OG 7, 1220 Wien

T +43 1 236 01 55 - 160 I @ hoffmann@viennaestate.com I www.viennaestate.com

