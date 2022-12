Hugo Boss: Süsser die Kassen nie klingeln

Werbung

Die Stimmung hellt sich etwas auf

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich gebessert. Der ifo Geschäftsklimaindex ist im November auf 86,3 Punkte gestiegen, nach 84,5 Punkten im Oktober. Mit der Hoffnung auf eine Abflachung der Inflationsraten lässt der Pessimismus vieler Unternehmen nach. Für den Modekonzern Hugo Boss ist wichtig, dass sich auch die Stimmung der Verbraucher bald wieder bessert. Inwiefern sich die Geschäfte während der Aktionstage rund um den Black Friday ausgewirkt haben, ist derzeit noch nicht eindeutig abzusehen. Klar ist hingegen, dass es sich bei der bevorstehenden Weihnachtssaison um die wohl stärkste Phase des Modekonzerns handelt. Sicher ist auch, dass sich Hugo Boss mit seiner „CLAIM 5“ Strategie auf dem richtigen Weg befindet. Das Unternehmen will in den kommenden Jahren sein Umsatzwachstum erheblich beschleunigen.

Der Vorstandsvorsitzende untermauert sein Vertrauen in die Strategie erneut mit Insiderkäufen

CEO Daniel Grieder war am 7. November mal wieder auf Shoppingtour. Seit seinem Amtsantritt im Juni 2021 tritt der ehemalige CEO von Tommy Hilfiger bereits häufiger als Käufer eigener Aktien auf. Jetzt griff er wieder zu und kaufte 10.000 Aktien zu Preisen zwischen 46,50 Euro und 47,08 Euro. Der Gesamtwert der Transaktion liegt damit bei rund 470.000 Euro. Grieder zeigt also hohes Vertrauen in seine Strategie, mit der er Hugo Boss zur weltweit führenden technologiegesteuerten Modeplattform im Premiumbereich machen will. Um dies zu erreichen, hat das Unternehmen den Markenauftritt von BOSS und HUGO umfassend erneuert. Damit soll die Relevanz und die Wahrnehmung der Marken deutlich erhöht werden. Anfang 2022 erfolgte der Launch der neuen globalen Marketingkampagnen von BOSS und HUGO. Gerade BOSS soll als 24/7-Lifestyle-Marke über alle Trageanlässe hinweg etabliert werden. HUGO soll fortan mit einem breiten Sortiment an trendigen und modernen Produkten bei jüngeren Kunden in den Fokus rücken. Eine wichtige Säule der Strategie ist die Digitalisierung mit dem Ziel der personalisierten und kanalübergreifenden Kundenansprache. Das Unternehmen nutzt die technologischen Möglichkeiten zum Erkennen wichtiger Trends, der digitalen Produktentwicklung bis hin zu einer KI-gestützten Preisgestaltung und der weltweiten Einführung digitaler Showrooms.

Umsatzstärkstes Quartal in der Geschichte

Mittelfristig soll sich der Konzernumsatz bis 2025 auf 4 Mrd. Euro verdoppeln. Dies entspricht einer anvisierten durchschnittlichen Wachstumsrate von 16 % pro Jahr verglichen mit 2020 und von 6 % verglichen mit dem Jahr 2019. Die EBIT-Marge soll bis 2025 auf rund 12 % (2021: 8,2 %) zulegen. Dabei befindet sich das Unternehmen trotz der Schwierigkeiten auf dem chinesischen Markt und der eingetrübten Stimmung der Verbraucher auf einem guten Weg und lieferte das umsatzstärkste Quartal in der Geschichte. Der Konzernumsatz konnte in Q3 währungsbereinigt um 18 % gesteigert werden. Das Unternehmen konnte in sämtlichen Regionen zweistellige Umsatzsteigerungen verzeichnen. Trotz anhaltender Investitionen in Marken und Produkte legte das EBIT um 8 % zu. Das Management hob seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an. Der Konzernumsatz soll jetzt zwischen 25 und 30 % auf ein neues Rekordniveau von 3,5 bis 3,6 Mrd. Euro zulegen. Bisher wurde ein Wachstum von 20 bis 25 % auf 3,3 bis 3,5 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Für das EBIT wird nunmehr ein Anstieg in Höhe von 35 bis 45 % auf einen Betrag zwischen 310 Mio. und 330 Mio. Euro erwartet. Hier hatte die Prognose bisher ein Wachstum von 25 bis 35 % auf 285 bis 310 Mio. Euro beinhaltet. Auf Basis der Factset-Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 18, das ist moderat. Angesichts des bevorstehenden Weihnachtsgeschäftes könnte die Aktie die Anfang November gestartete Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen.

Stand: 30.11.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion