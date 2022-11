Pressestimme: 'Frankenpost' zu China/Covid

HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zu China/Covid:

"Wenn im größten Land der Erde nur wenige, oder vielleicht auch nur einer das Sagen hat, dann verengt das die Auswahl der möglichen Problemlösungen so sehr, dass Fehlleistungen geradezu wahrscheinlich werden. Gerade das, was an Demokratien so langwierig und quälend aussieht, ist nämlich deren große Stärke. An der Lösung kleiner und großer Probleme sind hier eine Vielzahl von Bürgern beteiligt - im Grunde alle, die sich dazu aufraffen und Politik nicht nur konsumieren."