Scholz und Lambrecht sprechen auf Berliner Sicherheitskonferenz

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (beide SPD) werden am Mittwoch bei der Berliner Sicherheitskonferenz den weiteren Kurs Deutschlands erläutern. Dabei wird Lambrecht zur militärische Zeitenwende sprechen, mit der Deutschland in eine neue Ära der Sicherheit in Europa eintrete. Bei der Konferenz referieren noch bis Donnerstag zahlreiche ranghohe Vertreter aus Politik und den Streitkräften verbündeter und befreundeter Staaten. Die Organisatoren bezeichnen das Treffen als erste große Konferenz dieser Art seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar./cn/DP/men