Ukraine berichtet von russischen Angriffen im Osten und Nordosten

Kiew (Reuters) - Die russischen Streitkräfte versuchen nach ukrainischen Angaben derzeit verstärkt, im Nordosten und Osten der Frontlinien vorzurücken.

Auch im Süden um die von Russland vor kurzem geräumte Stadt Cherson sei etwas geplant vom Feind, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Zugleich teilte der Generalstab am Mittwoch mit, die ukrainischen Truppen hätten in den vergangenen 24 Stunden sechs russische Angriffe in der Region Donezk im Osten zurückgeschlagen. Zudem hätten die russischen Truppen das westliche Ufer des Dnipro und das dort gelegene Cherson unter Dauerbeschuss genommen.

Selenskyj berichtete von russischen Angriffen in den Regionen Donezk und Luhansk sowie in der zweitgrößten Stadt Charkiw. "Die Situation an der Front ist schwierig", räumte der Präsident in seiner nächtlichen Video-Botschaft ein. "Trotz extrem großer Verluste versuchen die Besatzer weiter vorzurücken", sagte Selenskyj. "Und sie planen etwas im Süden", fügte er hinzu, ohne dies näher auszuführen. Reuters konnte die Angaben über das Kriegsgeschehen unabhängig nicht überprüfen. Neben den Kampfhandlungen am Boden haben die russischen Streitkräfte zuletzt wiederholt die Infrastruktur unter Raketenbeschuss genommen, was vielerorts zum Ausfall der Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung führte.

