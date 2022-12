Aktien New York: Wenig Bewegung nach Kursrally am Vortag

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Kursrally zur Wochenmitte ist an den US-Aktienmärkten am Donnerstag wieder Ruhe eingekehrt. Die großen Auswahlindizes bewegten sich im frühen Handel um ihre Schlusskurse vom Vortag. Auch neue Konjunkturdaten brachten keine klaren Impulse. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,29 Prozent auf 34 488 Zähler nach. Die Aussicht auf eine weniger drastische Zinserhöhung im Dezember durch die US-Notenbank Fed hatte den Dow am Vortag auf das höchste Niveau seit April getrieben.

Der marktbreite S&P 500 lag mit 0,25 Prozent moderat im Plus bei 4090 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 handelte 0,37 Prozent höher auf 12 076 Punkte. Das Börsenbarometer war am Vortag dank der Zinserwartungen sogar um 4,6 Prozent nach oben geschnellt./bek/jha/