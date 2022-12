China sichert EU Stärkung von Kommunikation und Koordination zu

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - China sichert der Europäischen Union eine Stärkung der strategischen Kommunikation und Koordination zu.

Präsident Xi Jinping sagte beim Empfang von EU-Ratspräsident Charles Michel in Peking am Donnerstag dem staatlichen Sender CCTV zufolge, er hoffe, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten eine korrekte und objektive Wahrnehmung Chinas schaffen würden. Die Begegnung der beiden Politiker fand in der Großen Halle des Volkes in der chinesischen Hauptstadt Peking statt.

China und die EU sollten gemeinsam für die Sicherheit, Stabilität und Zuverlässigkeit der industriellen Lieferketten sorgen, sagte Xi. Beide Seiten sollten neue Wachstumsmotoren schaffen und die gegenseitigen Vorteile stärken. Die Volksrepublik werde europäischen Unternehmen weiterhin offen stehen, sagte Xi. Er hoffe, dass die EU ihrerseits chinesischen Unternehmen ein faires und transparentes Geschäftsumfeld bieten könne.

