EQS-News: Deutsche Immobilien- und Grundbesitz AG, Gemeinsamer Vertreter Gloeckner ruft zur Gläubigerbeteiligung auf

Deutsche Immobilien- und Grundbesitz AG, Gemeinsamer Vertreter Gloeckner ruft zur Gläubigerbeteiligung auf

01.12.2022 / 08:05 CET/CEST



01.12.2022 / 08:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Deutsche Immobilien- und Grundbesitz AG, Gemeinsamer Vertreter Gloeckner ruft zur Gläubigerbeteiligung auf



Das Insolvenzverfahren der Deutsche Immobilien- und Grundbesitz AG In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Deutsche Immobilien- und Grundbesitz AG (nachfolgend „DIG AG“) vor dem Amtsgericht -Insolvenzgericht- Frankfurt am Main (Aktenzeichen 810 IN 81/15 D-8-2) wurde Herr Rechtsanwalt Christian H. Gloeckner in den vor dem Amtsgericht – Insolvenzgericht – Frankfurt am Main abgehaltenen Gläubigerversammlungen für die Inhaber der von der Schuldnerin ausgegebenen diversen nicht-nachrangigen Inhaberschuldverschreibungen der DIG AG am 01.03.2016 als Gemeinsamer Vertreter gemäß § 19 SchVG für folgende Serien bestellt: Serie 2011/50plus - Gattung A (monatliche Zinsfälligkeit)

Serie 2012/50plus

Serie 2012/50plus - Gattung A (monatliche Zinsfälligkeit)

Serie 2012/50plus - Gattung B (jährliche Zinsfälligkeit)

Serie 2012/100plus - Gattung A (monatliche Zinsfälligkeit)

Serie 2013/50plus

Serie 2013/100plus - Gattung A (monatliche Zinsfälligkeit)

Serie 2014/100plus - Gattung A (monatliche Zinsfälligkeit)

Unbenannte Serie Der Gemeinsame Vertreter hat die Forderungen der von ihm vertretenen Schuldverschreibungsserien im Rahmen von Global- und Einzelanmeldungen im maximalen Wert angemeldet. Diese Anmeldungen werden durch den Insolvenzverwalter, Herrn Rechtsanwalt Markus Walter, HGW Rechtsanwälte, Frankfurt am Main, teils vorläufig bestritten bis eine abschließende Aufarbeitung der Zahlungsströme aus Sicht der Gemeinschuldnerin erfolgen konnte.

Verprobung und Prüfung der Zahlungsströme Durch den Insolvenzverwalter erfolgte eine Aufarbeitung der serienbezogenen Zahlungsströme auf Basis eines durch ein renommiertes Wirtschaftsprüfungsunternehmen erstellten Gutachtens, sodass in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter eine außergerichtliche Klärung der Forderungshöhe der Schuldverschreibungsgläubiger erfolgen kann.

Gläubigerbeteiligung Hierzu ruft der Gemeinsame Vertreter die Gläubiger zur Beteiligung auf: Sofern Sie Schuldverschreibungsgläubiger einer der oben bezeichneten Serien sind, übersenden Sie bitte die Ihnen vorliegenden Zeichnungsunterlagen (Zeichnungsscheine, Überweisungshöhe und -daten, Korrespondenzen – sämtlich in KOPIE, gerne per Mail oder Fax) an Ihren Gemeinsamen Vertreter Herrn Rechtsanwalt Christian H. Gloeckner

Laufertorgraben 2

90489 Nürnberg

E-Mail: gloeckner@bondcounsel.de

Telefax: +49 911 588885 10

Hinweis Sofern Sie eigenständig Forderungen aus Schuldverschreibungspapieren angemeldet haben, welche den vorbenannten Serien zugehörig sind, wurden diese Anmeldungen erwartbar als sog. „Doppelanmeldung bestritten“, da ausschließlich der Gemeinsame Vertreter die Rechte der Schuldverschreibungsgläubiger aus dem Wertpapier im Insolvenzverfahren wahrnimmt.

Zu Rechtsanwalt Christian H. Gloeckner: Herr Rechtsanwalt Christian H. Gloeckner ist in mehreren Verfahren für Schuldverschreibungskapital von mehr als EUR 540.000.000,00 zum Gemeinsamen Vertreter bestellt. Mit über 20 Jahren Best-Practice-Erfahrung in Sanierung und Restrukturierung setzt Gloeckner im Rahmen der unabhängigen Kollektivvertretung die Rechte und Ansprüche der Schuldverschreibungsgläubiger nach dem Schuldverschreibungsgesetz durch und nimmt deren Interessen aktiv wahr. Zuletzt konnte Herr Rechtsanwalt Christian H. Gloeckner als Gemeinsamer Vertreter sowohl im Verfahren über das Vermögen der Rudolf Wöhrl AG, als auch im Verfahren über das Vermögen der Future Business KG aA signifikante Verbesserung für die von ihm als Gemeinsamer Vertreter repräsentierten Anleihegläubiger erreichen. Christian H. Gloeckner als Gemeinsamer Vertreter

www.bondcounsel.de

Laufertorgraben 2

90489 Nürnberg Tel: +49 911 588885 - 0

Fax: +49 911 588885 - 10

E-Mail: gloeckner@bondcounsel.de

