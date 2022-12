EQS-News: PATRIZIA stärkt ihr Real Asset Produktangebot durch Übernahme des internationalen Multi Managers ADVANTAGE Investment Partners

EQS-News: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Prognose

PATRIZIA stärkt ihr Real Asset Produktangebot durch Übernahme des internationalen Multi Managers ADVANTAGE Investment Partners



01.12.2022 / 17:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Internationaler Real Asset Manager ADVANTAGE Investment Partners bietet breiten Zugang zu Multi Manager Produkten, darunter globale Infrastruktur und Private Equity und erweitert damit das Real Asset Produktangebot der PATRIZIA

Akquisition stärkt PATRIZIAs Zugang zu institutionellen nordischen Kunden und internationalen Vertriebspartnern, inklusive Zugang zu vermögenden Privatpersonen

PATRIZIA erhöht die Prognose für Assets under Management (AUM) für das Gesamtjahr 2022 auf 57,0 – 60,0 Mrd. EUR

Augsburg/Kopenhagen, 1. Dezember 2022. Die PATRIZIA SE, ein führender Partner für globale Real Assets, hat ADVANTAGE Investment Partners mit Sitz in Kopenhagen übernommen, einen diversifizierten Multi Manager mit Zugang zu institutionellen Kunden und Vertriebspartnern.



ADVANTAGE Investment Partners wurde 2018 gegründet und verwaltete zum 30. Juni 2022 gebührengenerierende Assets under Management von 1,2 Mrd. USD, die bis Ende 2022 auf über 2 Mrd. USD ansteigen werden und bis Ende 2024 auf über 3 Mrd. USD anwachsen sollen. Die Multi Manager Produktpalette von ADVANTAGE Investment Partners umfasst einen Club Deal, der in globales Infrastruktur Equity investiert und eine gemischte diskretionäre Fondsserie, die in nordamerikanisches Private Equity investiert.



ADVANTAGE Investment Partners befindet sich außerdem in fortgeschrittenen Gesprächen über die Einführung weiterer Produkte. Der flexible Ansatz bei der Entwicklung neuer Produkte führt dabei zu einer kürzeren Markteinführungszeit im Vergleich zu traditionellen Investment Managern.



Wolfgang Egger, Gründer und CEO der PATRIZIA SE, kommentiert: „Der Wachstumskurs von ADVANTAGE Investment Partners in den letzten vier Jahren war sehr beeindruckend und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, unsere Kräfte zu bündeln. Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen in Kopenhagen werden den Wachstumsplänen von PATRIZIA in den Bereichen Real Assets und Alternatives einen kräftigen Schub verleihen. Gleichzeitig profitieren unsere institutionellen Kunden und Vertriebspartner von einem noch breiteren Zugang zu globaler Infrastruktur und Private Equity, sowie einer weiteren etablierten Multi Manager Anlagestrategie.“



Anders Dalhoff, Gründer und Managing Partner von ADVANTAGE Investment Partners, fügt hinzu: „PATRIZIA passt kulturell perfekt zu uns, da unsere beiden Firmen eine starke unternehmerische Denkweise und einen kundenorientierten Ansatz haben. Dies ist ein Gewinn für uns alle: Unsere bestehenden und neuen Kunden erhalten Zugang zu einem viel breiteren globalen Netzwerk und Produktangebot sowie zu der bewährten Expertise von PATRIZIA. Unser Team kann sich innerhalb der PATRIZIA beruflich weiterentwickeln und PATRIZIA wird durch die vielfältigen Produkte und neuen Vertriebskanäle, die wir mitbringen, bereichert."



Seit 2018 hat das 15-köpfige Team eine starke Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von globalen Real Asset Produkten großer Blue-Chip General Partner (GPs) für institutionelle und vermögende Privatanleger in Skandinavien aufgebaut. ADVANTAGE Investment Partners ist eine große Bereicherung und Ergänzung für PATRIZIAs derzeitige Vertriebsstruktur. Die Akquisition stärkt den Zugang von PATRIZIA zu institutionellen Kunden und Vertriebspartnern in Skandinavien durch ein bilanzschonendes Modell (u.a. durch Bankpartnerschaften mit nordischen Mid-/Large-Cap-Banken).



Sowohl der Umsatz- als auch der EBITDA-Beitrag für PATRIZIA wird für das Geschäftsjahr 2023 voraussichtlich im unteren einstelligen Millionen-EUR Bereich liegen, während ADVANTAGE Investment Partners sein Wachstum durch die Partnerschaft mit PATRIZIA beschleunigen wird.



Die Übernahme wird zum Teil bar und zum Teil mit bestehenden eigenen Aktien der PATRIZIA bezahlt, die über Rückkaufprogramme erworben wurden. Das Management von ADVANTAGE Investment Partners hat einer Earn-Out-Struktur und einer mehrjährigen Aktiensperrfrist zugestimmt, um die Interessen der PATRIZIA Aktionäre mit denen des Managements des übernommenen Unternehmens in Einklang zu bringen. Der Kaufpreismultiplikator von PATRIZIA steht im Einklang mit früheren M&A-Transaktionen. Die Übernahme wurde am 1. Dezember 2022 erfolgreich abgeschlossen („closed“). ADVANTAGE Investment Partners wird daher ab dem 1. Dezember 2022 zu den Finanzergebnissen von PATRIZIA beitragen.



Nach dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion erhöht PATRIZIA die Prognose für Assets under Management (AUM) für das Gesamtjahr 2022 auf 57,0 – 60,0 Mrd. EUR von zuvor 57,0 – 58,0 Mrd. EUR.



PATRIZIA: Ein führender Partner für globale Sachwerte

Die weltweit tätige PATRIZIA bietet seit 38 Jahren institutionellen, semi-professionellen und privaten Anlegern Investitionsmöglichkeiten in Immobilien und Infrastrukturanlagen. PATRIZIA verwaltet ein Vermögen von mehr als 57 Milliarden Euro und beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter an 28 Standorten weltweit. Über die PATRIZIA Stiftung engagiert sich PATRIZIA für soziale Belange. Die Stiftung hat in den letzten 23 Jahren weltweit rund 250.000 bedürftigen Kindern den Zugang zu Bildung und damit die Chance auf ein besseres Leben ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag Kontakt:

Martin Praum

Head of Investor Relations & Group Reporting

Telefon: +49 69 643505-1114

investor.relations@patrizia.ag

01.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com