EQS-News: Vertican Growth, Inc. gibt den Einstieg in den Cannabisanbau und die Herstellung von Cannabisprodukten in Uruguay bekannt

Vertican Growth.Inc. gibt den Erwerb von 100% der ausstehenden Aktien der drei Unternehmen Algamur SA, Wemblar Corporation SA und Dukiliu Trade SA mit Sitz in Uruguay bekannt, deren Hauptziele der Anbau, die Extraktion und die Entwicklung von pharmazeutischen Produkten aus Cannabis sind. Diese drei Unternehmen werden sich in Übereinstimmung mit den Vorschriften der uruguayischen Behörden entwickeln und strukturieren. (IRCCA: Instituto de Regulación y Control del Cannabis https://www.ircca.gub.uy/licencias-aprobadas/). Alle erforderlichen Mittel für den Anbau, die Konzeption des medizinischen Sortiments und den Vertrieb befinden sich in Uruguay. Die Tochtergesellschaften des Unternehmens erhielten im Februar 2020 Lizenzen sowohl für den Anbau von Cannabis als auch für die Extraktion der wichtigsten Verbindungen (hauptsächlich THC und CBD). Vertican Growth, Inc. startet ein vertikal integriertes Projekt mit seinen Tochtergesellschaften Algamur S.A., die Blüten mit hohem CBD- und THC-Gehalt anbauen wird, Wemblar Corporation S.A., die ein Extraktionsverfahren der gewünschten Verbindungen durchführen wird, und Dukilu Trade S.A., die pharmazeutische Produkte für die Pharma- und Kosmetikindustrie entwickeln wird. Miguel Loinaz, Gründer von Vertican Growth Inc, kommentierte: "Wir freuen uns, Teil eines vielversprechenden Sektors wie medizinischem Cannabis zu sein, und wir haben volles Vertrauen in die Vorteile, die Uruguay uns als Land bietet, in dem wir dank seiner politischen und wirtschaftlichen Stabilität und seiner strategischen Lage unsere Aktivitäten aufbauen können. "



Vertican Growth Inc.:

Web: www.verticangrowth.com

Ansprechpartner: Miguel Loinaz D´Isabella

Email: pr@verticangrowth.com

Telefon: +1 647-805-2953

