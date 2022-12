Macron hofft auf Lösung im Streit mit USA um Industriepolitik

WASHINGTON (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat angesichts europäischer Kritik an der Industriepolitik der USA Hoffnung auf eine für beide Seiten verträgliche Lösung geäußert. "Im Grunde teilen wir dieselben Visionen und denselben Willen", sagte Macron am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit US-Präsident Joe Biden in Washington. Macron bezog sich auf das umstrittene US-Inflationsbekämpfungsgesetz, das den Klimawandel bekämpfen, neue Jobs schaffen und die Industrie absichern soll.

Negative Folgen für Europa seien nicht dessen Ziel, aber eine nicht beabsichtigte Nebenwirkung, sagte Macron. Deshalb habe er mit Biden vereinbart, dass Lösungen gesucht werden sollten. "Wir wollen gemeinsam Erfolg haben, nicht gegeneinander." Es gehe um eine gemeinsame Strategie, um mehr industrielle Arbeitsplätze zu schaffen - sowohl in den USA als auch in Europa - sowie Kraft und Widerstandsfähigkeit der Lieferketten sicherzustellen. "Die Aktualität zwingt uns angesichts der weltweiten Herausforderungen, noch mehr koordiniert gemeinsam zu handeln."/evs/DP/jha