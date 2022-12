OTS: HANNOVER Finanz GmbH / Erfolgreiches Investment: HANNOVER Finanz und ...

Erfolgreiches Investment: HANNOVER Finanz und Beteiligung ATEC begrüßen neuen Mehrheitsinvestor Hannover (ots) - Der Gesellschafterkreis der ATEC GmbH wird neu geordnet. Die Private Equity Gesellschaft AGIC Capital steigt als Mehrheitsgesellschafter ein. Der CEO und Gründer von ATEC, Hans-Werner Mumm, und die HANNOVER Finanz bleiben als Minderheitsgesellschafter beteiligt. Mumm wird das Unternehmen weiterhin als CEO führen. Die HANNOVER Finanz ist seit 2018 als Mitgesellschafter an ATEC beteiligt. Das Beteiligungskapital wurde für die langfristig angelegte und erfolgreich durchgeführte Nachfolgeplanung (Owner Buy Out) bereitgestellt. Zudem haben die HANNOVER Finanz und ATEC gemeinsam Initiativen für Wachstum und Weiterentwicklung in den Bereichen Organisation und Produkttechnik gestartet. AGIC Capital (München) ist eine stark wachstumsorientierte Private Equity-Gesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 2,2 Milliarden US-Dollar. ATEC wird voraussichtlich die erste von mehreren Akquisitionen sein, mit denen AGIC eine Plattform für Spezialprozesstechnologien für pharmazeutische und biopharmazeutische Märkte aufbaut. Die 1996 nahe Flensburg gegründete ATEC Pharmatechnik GmbH ist ein weltweit führender Hersteller von Lösungen für die aseptische Verarbeitung in der pharmazeutischen Produktion und der Bioprozessindustrie. Zu ATECs Kundenstamm zählen die zehn weltweit führenden Pharmaunternehmen. Frank Löffler, Partner bei HANNOVER Finanz, sagte am Mittwoch anlässlich des Transaktions-closings: "Seit 2018 arbeiten wir in sehr enger und produktiver Abstimmung mit Hans-Werner Mumm und dem ATEC-Management-Team zusammen und haben gemeinsam bereits viel für das Unternehmen erreicht. Wir kennen das weitere Potenzial von ATEC und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit AGIC als zukünftigem Mehrheitsgesellschafter." Mit ihren Evergreenfonds hat die HANNOVER Finanz den Spielraum, auch längerfristige Beteiligungspartnerschaften einzugehen und Unternehmen als flexibler Partner zur Seite zu stehen. Erik Yankulin, Managing Director bei AGIC: "Als klarer Branchenführer unterstützt ATEC die Produktion von lebensrettenden Therapien durch die Bereitstellung von erstklassigen aseptischen Transfertechnologien. Wir freuen uns darauf, ATEC in seiner nächsten Wachstumsphase durch Investitionen in die Produktentwicklung, die Markteinführung und zusätzliche Akquisitionen zu begleiten." Der ATEC-CEO Hans-Werner Mumm hebt die Übereinstimmung in der inhaltlichen Ausrichtung hervor: "AGIC teilt mit uns die Leidenschaft für die Entwicklung sicherer aseptischer Transfertechnologien. Wir freuen uns auf weiteres gemeinsames Wachstum und auf den Ausbau unserer Rolle in der pharmazeutischen Herstellung und Bioprozessierung." Deal Team der HANNOVER Finanz: Goetz Hertz-Eichenrode (Sprecher der Geschäftsführung), Frank Löffler (Partner), Dr. Christina Silberberger (Partnerin und General Counsel). M&A-Berater der Transaktion war Macquarie, das Financial Factbook wurde von KPMG erstellt. Hans-Werner Mumm und die HANNOVER Finanz wurden rechtlich von Latham & Watkins LLP beraten, während AGIC von White & Case LLP unterstützt wurde. Über die HANNOVER Finanz Gruppe Die 1979 gegründete HANNOVER Finanz verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung als Eigenkapitalpartner für den Mittelstand. Das Private-Equity-Haus mit Sitz in Hannover und einem Büro in Wien gehört zu den ersten Wagniskapitalgebern für die DACH-Region in Deutschland und ist eine inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft in zweiter Generation. Namhafte Unternehmen wie Fielmann, Rossmann oder AIXTRON haben ihr Wachstum mit Beteiligungskapital der HANNOVER Finanz realisiert und die unternehmerische Begleitung in Anspruch genommen. Seit der Gründung hat der Eigenkapitalpartner für den Mittelstand über 250 Projekte abgeschlossen und über zwei Milliarden Euro investiert. Beteiligungsanlässe sind hauptsächlich Wachstumsfinanzierungen und Nachfolgeregelungen solider mittelständischer Unternehmen ab 20 Millionen Euro Jahresumsatz. Neben Mehrheitsbeteiligungen übernimmt die HANNOVER Finanz Gruppe als eine der wenigen Beteiligungsgesellschaften in Deutschland auch Minderheiten. Aktuell gehören rund 35 Unternehmen zum Portfolio. Pressekontakt: Dr. Catrin Kuhlmann Pressesprecherin - HANNOVER Finanz Unternehmenskommunikation Mobil: 0151 750 137 54 E-Mail: mailto:kuhlmann@hannoverfinanz.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51454/5384028 OTS: HANNOVER Finanz GmbH