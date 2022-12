Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zur Moral in der Außenpolitik

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zur Moral in der Außenpolitik:

"Daumen hoch, Daumen runter - selten war die Urteilsfreude so groß wie in diesen unsicheren Zeiten, wo nur noch die moralische Überlegenheit den Applaus vom heimischen Publikum garantiert. Der Rest bleibt dem freien Spiel der Kräfte überlassen. Da aber beginnt das Verhängnis, gerade der deutschen Außenpolitik, weil sie verstrickt ist in unzählige Abhängigkeiten und Interessen, die sich in der Regel nicht allein am Wertegerüst messen lassen."/be/DP/nas