Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Einwanderungspolitik der Bundesregierung

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Einwanderungspolitik der Bundesregierung:

"Die Geburtenraten in Deutschland waren und sind niedrig, der Seniorenanteil an der Bevölkerung wächst und wächst. Zuwanderung ist die demografische Beatmung, die wir brauchen. Doch nicht wenige "Biodeutsche" bekommen es manchmal mit der Angst zu tun. Verändern die Zugewanderten und ihre Nachfahren das Land so sehr, dass man es teilweise nicht wiedererkennt? Die Antwort lautet natürlich: Ja. Wird dadurch Deutschland weniger lebens- und liebenswert? Nein, warum sollte es? Nur müssen die Veränderungen auch auf eine breite Akzeptanz stoßen. Insofern ist Friedrich Merz zuzustimmen, wenn er es für unsensibel hält, mitten hinein in eine akute Krisenlage der verunsicherten Bevölkerung die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts zugemutet wird."/be/DP/nas