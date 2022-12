Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Markteinführung

Sygnum künftig auch in Europas grösstem Fondsmarkt Luxemburg tätig



01.12.2022 / 09:00 CET/CEST



Sygnum künftig auch in Europas grösstem Fondsmarkt Luxemburg tätig Zürich, 1. Dezember 2022 - Nach der grundsätzlichen Genehmigung in Abu Dhabi bietet Sygnum seine Dienstleistungen neu auch in Luxemburg an und lanciert regulierte Krypto-Dienstleistungen. Erste krypto-basierte Bank mit Zugang zum grössten europäischen Fonds- und Vermögensverwaltungsmarkt mit CHF 6 Billionen[1] AuM und jährlichem Wachstum von 18%

Schliesst Marktlücke für regulierte Krypto-Dienstleistungen mit digitaler Vermögensverwahrung und B2B-Banking-Plattform

Krypto-Vermögenswerte der Kunden sind vollständig getrennt und werden ausserhalb der Bilanz gehalten, wodurch alle Gegenparteienrisiken gegenüber Sygnum eliminiert werden Seit den regulatorischen Weichenstellungen, die es in Luxemburg ansässigen alternativen Investmentfonds (AIFs) ermöglichen, seit 2021 in digitale Vermögenswerte zu investieren, ist die Nachfrage nach institutionellen Krypto-Dienstleistungen deutlich gestiegen. Um diese Marktchance zu nutzen, weitet Sygnum sein in der Schweiz reguliertes Kryptoangebot[2] auf den luxemburgischen Markt aus. Die institutionelle Krypto-Verwahrung von Sygnum richtet sich an alternative Investmentfonds (AIFs) und institutionelle Anleger und bietet einen bequemen und sicheren Zugang zum wachsenden Universum der Krypto-Assets. Als regulierte Schweizer Bank verwahrt Sygnum die Vermögenswerte der Kunden vollständig getrennt, was das Sygnum-Gegenparteirisiko eliminiert und damit ein vertrauenswürdiges Umfeld schafft. Die B2B-Bankdienstleistungen von Sygnum ermöglichen es Banken und lokalen Verwahrstellen, ihren Endkunden regulierte Krypto-Dienstleistungen anzubieten, um ihr Angebot kontinuierlich zu erweitern und zukunftssicher zu machen. Die Lösung, die bereits bei 15 Banken im Einsatz ist, bietet einen schnellen, modularen Zugang zu Sygnum’s gesamter Palette an Bankdienstleistungen über einen einzigen Zugangspunkt, einschliesslich segregierter Kunden-Wallets, Krypto-Handel in institutioneller Qualität, Verwahrung, Staking und Tokenisierung. Sygnum hat sich im Rahmen seiner internationalen Expansionsstrategie für Luxemburg entschieden, da das Land über klare regulatorische Rahmenbedingungen verfügt, die Akzeptanz von Kryptowährungen wächst und eine starke lokale Nachfrage nach vertrauenswürdigen, institutionellen Krypto-Dienstleistungen besteht. Luxemburg ist mit einem Marktanteil von 27 %[3] und einem verwalteten Vermögen von CHF 6 Billionen der grösste Fondsstandort in Europa. Alternative Investmentfonds (AIFs) sind in den letzten drei Jahren ebenfalls um mehr als 30 Prozent gewachsen, angetrieben durch die EU-Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMD), die es luxemburgischen Vermögensverwaltern ermöglicht, ihre Verwaltungsdienstleistungen zu "passportieren" und Fonds problemlos in der gesamten EU zu vertreiben. "Die internationale Expansion von Sygnum nach Luxemburg ermöglicht den Zugang zu digitalen Anlagefonds auf dem zweitgrössten Fonds- und Vermögensverwaltungsmarkt der Welt. Wir freuen uns darauf, den luxemburgischen Anlegern die regulierten Krypto-Lösungen und die bankengerechte Verwahrung anzubieten, die sie benötigen, um vertrauensvoll in digitale Vermögenswerte zu investieren", sagt Matthias Friedli, Head of Funds & Hedge Funds der Sygnum Bank. ENDE Über Sygnum Sygnum ist weltweit die erste Bank für digitale Vermögenswerte und ein Spezialist mit globaler Reichweite. Mit der Schweizer Banklizenz der Sygnum Bank AG sowie der Lizenz für die Erbringung von Leistungen am Kapitalmarkt (Capital Market Services, CMS) von Sygnum Pte. Ltd. in Singapur ermöglicht es Sygnum institutionellen und privaten qualifizierten Anlegern, Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten, mit vollem Vertrauen in digitale Vermögenswerte zu investieren. Sygnum betreibt eine unabhängig gesteuerte, skalierbare und zukunftssichere regulierte Banking-Plattform. Das interdisziplinäre Team von Sygnum, bestehend aus Experten für Banking, Investments und Distributed-Ledger-Technology (DLT), gestaltet aktiv die Entwicklung eines vertrauenswürdigen Ökosystems für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen basiert auf der Tradition des Schweizer und Singapurer Finanzplatzes und ist weltweit tätig. Um mehr über Sygnum zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sygnum.com. Pressekontakt:

Dom Castley

T: +41 58 508 20 18

E:dominic.castley@sygnum.com



Sygnum Bank AG

Uetlibergstrasse 134a

8045 Zürich

Schweiz







Rechtlicher Hinweis und Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde von der Sygnum Bank AG erstellt. Es kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, und die darin enthaltenen Aussagen können jederzeit Änderungen unterliegen. Die hierin geäusserten Meinungen entsprechen denen der Sygnum Bank AG, ihrer Tochtergesellschaften und Partner zum Zeitpunkt der Erstellung. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und enthält allgemeine Aussagen. Es ist nur für den Empfänger bestimmt. Es stellt keine Beratung, kein Angebot und keine Aufforderung durch die Sygnum Bank AG oder im Namen der Sygnum Bank AG zum Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten oder Wertpapieren dar. Das Dokument ist nicht als allgemeiner Leitfaden für Investitionen zu verstehen und darf nur zu Informationszwecken verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten Sie entweder eigene Recherchen und Analysen durchführen oder sich von einem Experten beraten lassen, um eine unter allen Umständen angemessene Entscheidung zu treffen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengestellt, die als zuverlässig erachtet wurden. Die Sygnum Bank AG übernimmt jedoch keine Gewähr für ihre Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Im Zweifelsfalle ist die englische Originalmeldung rechtlich verbindlich. [1] Association Luxembourg Fund Industry https://www.alfi.lu/en-gb/news/record-year-for-luxembourg-investment-funds,-aum-a [2] Ausgewählte Dienstleistungen nur auf grenzüberschreitender Basis [3] Association Luxembourg Fund Industry https://www.alfi.lu/en-gb/annual-report/2021-2022/statistics#:~:text=Net%20assets%20of%20investment%20funds,%25%2C%20respectively%20(2021) .

